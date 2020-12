Half jaar cel voor jongen (18) die explosie en brand in hotel Zaandijk veroorzaakte

ZAANDIJK - Een 18-jarige jongen is door de kinderrechter tot een half jaar jeugddetentie veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie en een brand in het restaurantgedeelte van een hotel aan de Lagedijk in Zaandijk, tegenover de Zaanse Schans.

Luttele seconden later volgde een verwoestende explosie, waardoor onder meer een kozijn uit de gevel werd geblazen. De brand die door de explosie werd veroorzaakt, richtte veel schade aan in het restaurant, maar kon snel door de brandweer worden geblust.

De destijds 16-jarige jongen sloeg in de nacht van 23 op 24 april 2019 iets voor 2.30 uur met een hamer de voordeur van het hotel in, zette een zelfgefabriceerde explosief - bestaande uit knalvuurwerk en motorolie - op de bar van het hotel-restaurant en maakte zich uit de voeten.

Tijdens de nacht van de aanslag - dankzij camerabeelden was al snel duidelijk dat het om een gerichte actie ging - verbleven er 31 gasten in het hotel. Zij werden door de brandweer in allerijl naar buiten gebracht. Er raakte niemand gewond.

Tijdens de rechtszaak heeft jongen voortdurend in alle toonaarden ontkent, wat de rechter hem zwaar aanrekent. Toch is het bewijsmateriaal sterk genoeg om zijn betrokkenheid te bewijzen, vindt de rechtbank. Zo werd zijn DNA aangetroffen op de hamer die hij had gebruikt om het raam in de voordeur van het hotel mee in te slaan.

DNA van moeder

Op de doppen van de flessen die waren gebruikt voor het geïmproviseerde explosief werd DNA van zijn moeder gevonden, wat de rechtbank voldoende bewijs vindt om aan te nemen dat de flessen uit zijn woning afkomstig waren.

Toen hij werd aangehouden, had hij bovendien meerdere soorten harddrugs, waaronder MDMA, 2CB en cocaïne, op zak. Ook daarvoor is hij veroordeeld. Naast een half onvoorwaardelijke jeugddetentie, heeft hij eenzelfde periode voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen.

(Snel) vrij

Omdat hij op 2 juni van dit jaar werd aangehouden, heeft hij het onvoorwaardelijke deel van zijn celstraf inmiddels uitgezeten. Dat betekent dat hij of al vrije voeten is, of binnenkort op vrije voeten komt. Hij moet zich wel laten begeleiden door de jeugdreclassering, zo heeft de rechter besloten.

Of en wanneer de 43-jarige vrouwelijke medeverdachte wordt berecht, is niet bekend.