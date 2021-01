Veel veranderingen in 2021, met een nieuwe burgemeester, bouwplannen en de Brexit

NOORDKOP - Waar 2020 vooral in het teken stond van verdriet, verlies en onzekerheid, moet 2021 met het coronavaccin op komst mensen hoop geven. Hoop op het terugkrijgen van een vrij leven, hoop op behoud van werk en hoop op een gezond nieuwjaar. Ook wat het nieuws in de Noordkop betreft kunnen we veel verwachten in het nieuwe jaar.

Datacenters blijven voorlopig nog voor opschudding zorgen in de gemeente Hollands Kroon. Op 19 januari staat het eerstvolgende debat gepland met de gemeenteraad. Inzet hierin is of de extra datacenters mogen worden gebouwd op bedrijventerrein Agriport in Middenmeer. Ook heeft gedeputeerde Edward Stifter onlangs aangekondigd met een 'datastrategie' voor Noord-Holland te komen, die in het voorjaar van 2021 klaar moet zijn. Het onderwerp datacenters zal begin dit jaar terugkomen in een van de Statencommissies.

Stadhuis

Een ander heet hangijzer is het nieuwe stadhuis van Den Helder op de voormalige rijkswerf Willemsoord. Al meer dan dertig jaar wordt gesteggeld over verhuizing, bouw of verbouw van het stadhuis. Eind jaren '80 werd het officiële stadhuis aan de Kerkgracht ingewisseld voor het voormalige bejaardentehuis Zuyder Horn aan de Drs. F. Bijlweg. Met dit pand was al jaren veel mis: de klimaatbeheersing was niet goed, het was er te klein en het lekte.

De ambtenaren verhuisden daarom in 2018 tijdelijk naar het bedrijventerrein Kooypunt. Begin 2019 werd besloten dat er een nieuw stadhuis zou komen op Willemsoord. Voor de verhuizing, renovatie en nieuwbouw trok de gemeente miljoenen euro's uit. Het oude stadhuis aan de Kerkgracht doet sinds afgelopen voorjaar weer dienst: de oude publieksbalies verhuisden terug naar het monumentale pand dat tot ten minste juli 2023 wordt gebruikt.

Nadat in 2020 de architecten en de eerste schetsen werden gepresenteerd, is de verwachting dat er in 2021 een daadwerkelijke start wordt gemaakt met de bouw van het nieuwe stadhuis.

Waarnemend burgemeester Jeroen Nobel stond op 4 mei 2020 stil bij Dodenherdenking vanuit het stadhuis aan de Kerkgracht.