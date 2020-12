'Budgetverbouwing' Dolhuys Haarlem met bijna half miljoen euro overschreden

HAARLEM - De kosten van de verbouwing van het Dolhuys zijn flink hoger uitgevallen dan in eerste instantie is begroot. In totaal gaat het om een bedrag van 481.366 euro. De vraag is nu: hoe heeft dit kunnen gebeuren en wie gaat er voor deze extra kosten opdraaien?

Wethouder Jur Botter heeft in een brief aan de raad laten weten dat het budget voor de verbouwing van het Dolhuys ruimschoots overschreden is. In eerste instantie was er 4.117.800 euro begroot en nu blijkt het totaal bijna vijf ton hoger. Dat is ongeveer 10% van de totale begroting. Misja de Groot van D66 is verbaasd. “In september is heel duidelijk aangegeven dat we het zouden gaan redden met het budget. En nu hebben we een half miljoen tekort. Daarom is onderzoek naar de oorzaak hard nodig.”

Tijdsdruk

Volgens wethouder Botter is het tekort te wijten aan het feit dat er in de laatste drie maanden voor de opening op 24 november een enorme tijdsdruk was ontstaan. De werkzaamheden in de laatste fase waren complexer en onoverzichtelijker dan voorzien. Er zou ook asbest en achterstallig onderhoud geconstateerd zijn. Uitstel van de opening zou bovendien leiden tot een claim van het Dolhuys, omdat zij niet tijdig het pand konden betrekken en beginnen met de inrichting van de tentoonstellingen.