Drones ingezet als wapen tegen vuurwerkoverlast

De politie Heerhugowaard ziet in aanloop naar de jaarwisseling een toename van het aantal klachten over (illegaal) afsteken van (illegaal) vuurwerk. Ze letten dan ook extra op het bezit ervan. Door meer te surveilleren, maar ook door gerichte doorzoekingen, zijn er bijvoorbeeld al tientallen nitraten in beslag genomen.

Nu is dus ook de samenwerking met het 'Droneteam' van de landelijke politie gezocht. Zij hebben drones met infraroodcamera's, waarmee het afsteken van vuurwerk ook vanuit de lucht in de gaten kan worden gehouden.

Daarnaast vragen ze de Waarders om de ogen en oren van de wijk te zijn, en informatie over vuurwerkhandel of plekken waar het ligt opgeslagen te delen.