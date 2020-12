Gemeente maakt regels lange termijn verhuur hotelkamers duidelijker

In het pre-corona tijdperk: logisch. Thomas: "Kamers verhuren aan toeristen levert natuurlijk veel meer op. Als je in een maand 80 procent bezetting hebt, en dan gemiddeld 100 euro per nacht vraagt, verdien je zo vier keer meer dan als je het zou verhuren als woning." Maar voorlopig zal de bezetting in zakelijke hotels dus niet zo hoog zijn, en moet het makkelijker worden kamers voor langere tijd te verhuren.

De gemeente Amsterdam heeft nu een document opgesteld met de regels die gelden rondom lange termijn verhuur. "Hotels zijn niet bestemd om permanent in te wonen maar er is geen regelgeving die een maximum stelt aan de verblijfsduur in een hotelkamer. Dat betekent, dat langer verblijf mogelijk is. Dit langere verblijf in een hotelkamer verandert de hotelbestemming niet en ziet de gemeente daarom niet als verhuur, zoals het geval is bij woningen. Een hotel is een hotel en blijft dat."

Volgens Thomas zijn er veel hotels die hun kamers graag beschikbaar willen stellen als woning, maar is het voor hotels ook een risico. Dat beaamt Alexander van Leonardo Royal hotels. "Het is nu vaak troebel: wat mag wel en wat mag niet? Veel ketens zijn huiverig om over te gaan op lange termijn verhuur omdat ze bang zijn dat de gemeente na verloop van tijd aanklopt met dat er toch iets mis zou zijn. Een hotelkamer heeft bijvoorbeeld over het algemeen geen eigen keuken en wanneer is dat problematisch?"