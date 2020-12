Gemankeerd AZ zondag tegen 'kwetsbaar' Willem II

"Winnen werkt het beste om iedereen weer rustig te krijgen", vertelt Pascal Jansen over de sfeer op het trainingscomplex deze week. De Alkmaarders wonnen afgelopen weekend met 1-3 in Enschede van FC Twente na een rumoerige week. "Ik ken de kwaliteiten van deze groep door en door, maar je moet er voor strijden om wedstrijden te winnen."

"We hebben een brede selectie en dat betekent dat andere jongens nu moeten opstaan"

Quote

Waar bij AZ de rust weer een beetje terugkeert is dat bij de tegenstander van zondag wel anders. Willem II was vorig seizoen nog één van de verrassingen van de competitie met een Europees ticket als resultaat. Dit voetbaljaar loopt het daar heel anders. "We zien een ploeg die struggelt met zelfvertrouwen en moeizaam tot goede resultaten komt."

Fitheid

Tegen de Tilburgers mist AZ de nodige belangrijke krachten. Zo zijn Jonas Svensson, Jordy Clasie, Bruno Martins Indi, Dani de Wit en Ron Vlaar er niet bij wegens blessures. "We hebben een brede selectie en dat betekent dat andere jongens nu moeten opstaan."

AZ - Willem II begint zondagmiddag in Alkmaar om 16.45 uur.

