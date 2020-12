De technische banen van later: geen moersleutel meer?

NOORD-HOLLAND - Technische beroepen zijn aan het veranderen. De digitalisering in de maak- en onderhoudsindustrie, maar ook bij bijvoorbeeld windmolenparken, is in volle gang. Dat heeft ook consequenties voor de gevraagde kennis en vaardigheden voor bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs.

Dat betekent onder andere: een nieuwe manier van opleiden. Op het Nova College in Beverwijk wordt nu bijvoorbeeld veel meer ingezet op ICT en data-analyse. Onderhoud bij fabrieken of windmolens gaat in de toekomst met sensoren.

"We noemen het 'smart maintenance'. Het houdt eigenlijk in dat we voorspellend onderhoud plegen. Het is onderdeel van de vierde industriële revolutie die momenteel aan de gang is," legt Edward Strauss uit, programmamanager Smart Maintenance.



"Het is belangrijk dat we dit in het onderwijs verwerken, om onze studenten op te leiden voor de beroepen van de toekomst." Dankzij subsidies van onder andere de provincie Noord-Holland kan het proces van het implementeren van smart maintenance bij opleidingen nu worden versneld.

