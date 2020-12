Remy en zijn vrienden: werken de panters straks mee aan een speciale training?

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer heeft een van de gordeldieren vanochtend niet gegeten. Heeft ze even geen trek of is er iets anders aan de hand? Dierverzorger Saskia onderzoekt het. Verder heeft Saskia een nieuwe trainingsmethode voor de panters en is er een jong bij de rode reuzenkangoeroes.

Een vrijwilliger in de Tropische kas maakt zich zorgen om een van de gordeldieren. Het diertje had vanochtend geen trek. Dat hoeft niks te betekenen, maar voor de zekerheid neemt dierverzorger Saskia toch een kijkje. Het kan namelijk ook zijn dat het gordeldier ziek is. Saskia neemt een bakje moreowormpjes mee, hun favoriete tussendoortje. Als ze die niet eet, is er echt iets aan de hand. Er blijkt niets mis met haar trek. "Dit ging gelukkig heel goed", zegt Saskia.

"Ze heeft goed gegeten nu. Ik denk dat ze gewoon niet snel genoeg was vanmorgen. De anderen hadden alles al op voordat ze in de buurt kon komen." Een oplossing zou kunnen zijn om het eten meer te verspreiden door het verblijf. Dan heeft zij ook meer tijd om het te zoeken. Saskia: "Zij is ook wel de minder dominante van drie. Ze eet altijd als laatste. Maar ik zie niks bijzonders en de wormpjes at ze goed op."

Pantertraining