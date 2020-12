Finn (11) droomt van carrière als cyberagent: "Wil hackers stoppen"

ZAANSTAD - Met het spel Hackshield probeert de politie jongeren te waarschuwen voor de gevaren van hackers. Finn (11) uit Zaanstad blijkt het spel veruit het beste te spelen. Niet zo gek, want het is zijn droom om cyberagent te worden.

"Ik wil later bij de politie gaan werken en hackers stoppen", zegt Finn. Hij heeft veel geleerd van het spel, zoals het maken van veilige wachtwoorden. Ook kan hij nu beter inschatten of mails en websites te vertrouwen zijn.

Jonge IT-experts

De gemeente Zaanstad vindt het erg belangrijk dat kinderen al snel weerbaar worden op internet. "Wat we nodig hebben, zijn de jonge IT-experts", laat Hamming weten aan NH Nieuws. Hij denkt dat er in de aankomende jaren flink geïnvesteerd moet worden in het bestrijden van cybercriminaliteit en het opleiden van gespecialiseerde agenten.

Voor Finn kan het werk als 'cybercop' niet snel genoeg beginnen. "Er komt meer cybercrime. Boeven zullen meer hacken om aan hun geld te komen", laat de agent in spe weten.