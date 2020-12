Zorgen om vermissing 14-jarige Maartje Kruijswijk uit Hilversum

HILVERSUM - Het 14-jarige Hilversumse meisje Maartje Kruijswijk is sinds begin deze maand vermist. Dat meldt de politie. De ouders van Maartje maken zich ernstig ongerust vanwege de vermissing van hun dochter.

Maartje is vermist sinds 4 december. Ze zou zich ophouden in het centrum van Hilversum, maar er is geen contact met haar.

De politie roept op om naar het meisje uit te kijken en deelt vandaag een foto. Maartje is een meisje van 14 jaar, maar ziet er ouder uit dan haar leeftijd doet vermoeden. Ze is 1.85 meter lang, heeft een slank postuur en donkerblond lang stijl haar.

Mensen die meer weten over de vermissing van Maartje worden opgeroepen om te bellen met de opsporingstiplijn op 0800-6070.