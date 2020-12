Studenten ontwerpen bitterbal van restproduct: "We moeten opeten wat we maken"

Studenten zijn steeds vaker bezig met dit soort ontwikkelingen in de food-industrie. "Vooral omdat we samenwerken met bedrijven, wordt het echt. Een droom zou zijn dat de producten in de supermarkt liggen", zegt docent Cock Smit van de food-opleidingen aan het Clusius College. Het maakt onderdeel uit van het project NH Food, een samenwerkingsverband tussen bedrijven én het onderwijs dat mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie. Het doel? Om de vaklui van de toekomst goed op te leiden voor de foodsector.

"Voedselverspilling is een belangrijk thema, we moeten opeten wat we maken"

"We hebben meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers nodig in de agrifood sector", vertelt Nancy Boterblom, projectleider NH Food. "Het is belangrijk dat we in het onderwijs mee gaan met onze tijd. Voedselverspilling is een belangrijk thema, we moeten opeten wat we maken. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven krijgen kans om te innoveren, en studenten worden uitgedaagd en voorbereid voor werken in deze sector."



In het ClusiusLab in Hoorn experimenteren studenten samen met bedrijven met nieuwe teeltmethoden en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen planten én de verkoop ervan.

Planten telen

Fred Wever, docent plantenteelt: "Studenten stappen hier in de rol van plantmanager en hebben hun eigen planten. Ze leren in de praktijk en kunnen dus echt bezig zijn met hun toekomstige vak."



Met de opbrengst van hun zelfgeteelde producten, wordt aan het einde van het jaar iets leuks gedaan. Een goede motivatie. "Vorig jaar gingen we lunchen bij Van der Valk, dat was wel lekker", zegt student Thijs Hoogervorst.