Lintje voor de 'moeder van Alcmaria': het gezicht van de voetbalclub

ALKMAAR - Nanda Goudsblom is de ‘lievelingsoma’ van meerdere generaties voetballers van Alcmaria Victrix. Al snel weten de kleinste pupillen dat Nanda de baas is van de kantine, de kleedkamers en de club. Vraagt Nanda iets, dan gebeurt het. Als zij iets zegt, dan is het zo. Voor haar inzet voor de voetbalclub ontving de 'moeder van Alcmaria' deze week een koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Emile Roemer verraste Nanda afgelopen dinsdag met haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de coronamaatregelen speldde haar man de onderscheiding bij haar op.

Nanda Goudsblom zet zich al sinds 1970 in voor voetbalvereniging Alcmaria Victrix. De club is in 1898 opgericht en is daarmee de oudste sportvereniging van Alkmaar en omstreken. Ze regelt en draait er de kantinediensten, en organiseert allerlei evenementen voor de club.

'Moeder van Alcmaria'

"Nanda is de sfeermaker en verbinder, die het verenigingsleven zo mooi maakt", omschrijft de gemeente. "Door haar voelt iedereen zich thuis bij Alcmaria. Zij kent elk lid persoonlijk, van kabouter tot veteraan en velen komen regelmatig terug in de kantine om met haar bij te praten: het gezicht en de 'moeder van Alcmaria'."