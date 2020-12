De logistieke operatie van de coronacrisis: 'Het was chaos in het ziekenhuis'

NOORD-HOLLAND - De coronacrisis heeft nu al maanden een enorme impact op onze provincie, waarin de ziekenhuizen aan de frontlinie staan van de bestrijding van het virus. In de vijfdelige podcastserie Coronastrijders praat presentator Arend de Geus met medewerkers van verschillende ziekenhuizen over de gevolgen van corona.

In de vierde aflevering staat het thema logistiek centraal. De ziekenhuizen lagen dit voorjaar vol met coronapatiënten. Om te zorgen dat dat allemaal veilig verliep, moest de afdeling logistiek vol aan de bak.

Senior medewerker logistiek Victor van Bockel van het Tergooi Ziekenhuis vertelt daarover in de podcast: "Het ging als een malle op een gegeven moment. Niemand wist eigenlijk wat er aan de hand was. Het was chaos en dat betekende tot laat in de avond en het begin van de nacht werken."

Luister hier de volledige podcast: