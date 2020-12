Volgend jaar weer geen Hilversum City Run: 'Kans te groot dat er nog coronaregels zijn'

De Hilversum City Run stond gepland voor halverwege april. De organisatie vindt het risico te groot dat de coronamaatregelen dan nog van kracht zijn.

Vooral de regel om anderhalve meter afstand te houden maakt het lastig het hardloopevenement op poten te zetten. "Een dergelijke regel is voor ons als organisatie voor zowel lopers als publiek niet of nauwelijks te hanteren. In ieder geval kunnen we dan niet dát evenement organiseren zoals we voor ogen hebben: een evenement met beleving voor jong en oud, waarbij er - naast het sportieve element - veel ruimte is om er samen met klasgenoten, loopmaten of collega’s een groot feest van te maken", zegt Dick Slootbeek.

Er is gekeken of de Hilversum City Run verplaatst kon worden naar later in het jaar, maar dat landelijke hardloopagenda laat dat niet toe. Er zijn dan zo veel evenementen, dat de Hilversum City Run er niet meer tussen past.

Virtuele variant

De Hilversum City Run richt haar pijlen voor komend jaar nu op een virtuele editie van de hardloopwedstrijd. Dat was afgelopen voorjaar een succes. "Van Zierikzee tot Groningen, van Hilversum tot diep in Amerika werd de virtuele Hilversum City Run afgelopen jaar gelopen", stelt men. Begin volgend jaar wordt er meer bekend gemaakt over de plannen.