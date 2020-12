Hilversums poppodium wil gebaar maken naar Hilversummers: gratis optreden van Waylon

Het Hilversumse poppodium is al tijden dicht als gevolg van de coronaregels. Afgelopen voorjaar was de zaal helemaal gesloten totdat er afgelopen zomer op een kleinschalige manier toch optredens door konden gaan. Daarna moesten de deuren weer vaker op slot dan open.

De Vorstin geeft aan de afgelopen maanden veel steun en positiviteit ontvangen te hebben van Hilversummers en wil daarom een gebaar maken naar dorpsgenoten. "Met dit optreden sluiten we een apart jaar af met een heel speciaal optreden", zegt De Vorstin-directeur Wilco Witte. "Zeker nu iedereen thuiszit en er op het gebied van uitgaan erg weinig mogelijk is, willen we hiermee iedereen met een muzikaal cadeau een hart onder de riem steken. We zijn blij dat we op deze manier iets terug kunnen doen. Dit wordt voor iedereen."

'Saluut aan dorpsgenoten'

Voor Waylon wordt het optreden een thuiswedstrijd. De zanger woont sinds ruim twee jaar in Hilversum. "Een optreden in De Vorstin blijft daarom speciaal", zegt hij. "Ik kijk er nu al naar uit om na de coronaperiode weer vol gas te kunnen geven in een volle zaal. Dit optreden is een saluut van mij aan alle dorpsgenoten. We komen hier sterker uit en op deze manier hoop ik dat ik een beetje bij kan dragen aan een mooi uiteinde."

De Vorstin houdt elk jaar rond de feestdagen gratis optredens van artiesten, in de feesttent op het Hilversumse marktterrein. Dat gaat vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet doen. Het gratis concert van Waylon is woensdag te volgen op de website van het poppodium.