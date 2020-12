Binnenstad Amsterdam flink aangepakt: minder Airbnb's, sekswinkels en coffeeshops

Burgemeester Halsema wil afscheid nemen van de binnenstad als entertainmentgebied, schrijft ze in haar plannen die vandaag naar de Raad zijn gestuurd. Mede door de coronacrisis wordt duidelijk dat een centrum alleen gericht op bezoekers niet wenselijk is. Zo wil de gemeente onder meer een verbod op vakantieverhuur zoals Airbnb en wil zij het aantal sekswinkels, bioscopen, theaters en coffeeshops verminderen.

In het plan Aanpak Binnenstad staan 88 korte- en langetermijnmaatregelen die moeten zorgen voor een balans tussen wonen, werken en recreëren. "De Amsterdamse binnenstad moet weer een plek worden waar alle Amsterdammers graag komen en bewoners zich thuis voelen", is de ambitie van de gemeente.

Zo moet er meer aandacht komen voor wonen, cultuur en vergroening. Om deze doelen te behalen, benadrukt de burgemeester dat het tijd is om in actie te komen.

Minder toeristische trekpleisters

De branches die toeristen aantrekken moeten kleiner worden. Zo wordt ook gekeken of budgethotels een andere functie kunnen krijgen - bijvoorbeeld wonen- en streeft de stad naar een verbetering van diversiteit van winkels en horeca.

Minder toeristische winkels en attracties is het idee, ook niet op het water. Dat betekent onder meer dat de Smoke Boat en de Red Light Striptease Boat plaats moeten maken.

Onder meer via vastgoedgoedbedrijven als NV Zeedijk of Stadsgoed NV wil Amsterdam meer invloed uitoefenen op het centrum. De aankoop van café het Mandje, de iconische bar en ontmoetingsplek voor lhbtq+-beweging, is daarvan een voorbeeld. Want door de aankoop kan de toekomst van het café worden gegarandeerd.

Minder Airbnb's en nieuw erotisch centrum

Een andere maatregel in het plan is dat vakantieverhuur zoals Airbnb's nog minder speelruimte krijgen. Op dit moment geldt in drie wijken in de stad, Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid, een verbod op vakantieverhuur. De plannen zijn om dit verbod uit te breiden naar heel het centrum.

Eerder werd bekend dat het Amsterdams stadsbestuur een deel van de ramen op de Wallen wil sluiten om overlast tegen te gaan. De sekswerkers kunnen dan terecht in een nieuw erotisch centrum, dat naast ramen ook horeca en entertainment krijgt. Dit zodat bezoekers die niet per se geld willen uitgeven aan sekswerkers, ook naar het erotisch centrum kunnen gaan.