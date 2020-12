Marco Tol ontbreekt bij FC Volendam; Bakker, El Kadiri en Plat keren terug

"Brian is net terug, maar die zou er klaar voor moeten zijn", antwoordt trainer Wim Jonk desgevraagd hoe hij het gemis van Tol centraal achterin gaat oplossen. Het is normaal gesproken de enige wijziging die de Volendammer in zijn basisformatie doorvoert.

Plek onder de lat

Keeper Nordin Bakker maakt voor het eerst sinds de thuiswedstrijd tegen TOP Oss (1-1) weer deel uit van de selectie, maar gaat niet spelen. Jonk: "Nee, hij is fit en dat is mooi, alleen heeft hij maar een aantal trainingen gehad die erop lijken. Nordin moet eerst weer een oefenwedstrijd gaan keepen en dan kijken we verder. Joey (Roggeveen, red.) heeft het goed opgepakt en die staat er op dit moment in."