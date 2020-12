'Naïeve' wapenliefhebber hikt tegen 240 uur taakstraf aan: "Het liep uit de hand"

ENKHUIZEN - Het contrast kan bijna niet groter: de man die vandaag voor de rechter verschijnt in Alkmaar werkt al bijna vijftig jaar trouw in de Enkhuizer Koekfabriek, maar blijkt privé al vijftig jaar legale- en illegale wapens te verzamelen. De Enkhuizer heeft al ruim een maand vastgezeten en hoeft waarschijnlijk niet terug naar de cel, maar er wordt wel een onvoorwaardelijke werkstraf tegen hem geëist van 240 uur met een proeftijd van twee jaar.

Hij bleek een crimineel te zijn uit een beruchte motorbende. De man liep door naar de zolder, pakte een vuurgevaarlijk 'Glock-pistool' uit de kast, en nam het wapen ongevraagd mee. De toen 62-jarige Van der H. werd gearresteerd voor wapenbezit, maar was zelf tot die tijd in de veronderstelling dat zijn verzameling legaal was.

Op 9 mei 2018 kreeg de politie een melding van een vrouw die bij Van der H. in huis woonde. De Enkhuizer had een advertentie op internet staan voor de verkoop van hulzen uit de Tweede Wereldoorlog. Die werden verkocht samen met een oud Frans pistool, maar de koper bleek niet tevreden en stond een paar dagen later, toen Van der H. niet thuis was, weer op de stoep.

De toen jonge Enkhuizer bezocht destijds regelmatig het wapenmuseum in Enkhuizen en kreeg ook daar wel eens wat in handen. Tot een paar jaar geleden ging de verzamelwoede door en dat leidde tot een flink wapenarsenaal op de zolder van zijn woning ter waarde van ruim een ton. Van semi-automatische wapens, alarmpistolen, revolvers, een granaat tot een raketsysteem aan toe. De man zegt zelfs 103 seinpistolen te hebben gehad.

De 64-jarige Van der H. uit Enkhuizen vertelt in de rechtbank zelf hoe zijn verzamelwoede uit de hand is gelopen. "Mijn broers en zussen thuis spaarden postzegels, maar mijn vader zei: ga jij maar wapens sparen. Van het beetje geld dat ik als twaalfjarige verdiende, kocht ik steeds wat."

"Hij is een wat naïeve man die een makkelijke prooi is." Maar waar de naïviteit voor de advocaat ter verdediging wordt opgevoerd, ziet de rechter daar juist gevaar in. "Schietpartijen vinden niet plaats als er geen wapens zijn. Bent u zich wel bewust van het gevaar dat uw verzameling en mogelijke verkoop kan brengen?", wordt Van der H. stellig gevraagd. Een passend antwoord blijft uit. De man tikt zijn duimen wat ongemakkelijk tegen elkaar en laat zijn hoofd hangen.

Van der H. wordt door zijn advocaat omschreven als eenzame en een beetje wereldvreemde man. Zijn naïviteit heeft hem niet veel goeds gebracht. "De vrouw die bij hem in woonde had schulden. Hij wilde haar daar vanaf helpen door wapens te verkopen, maar bij de eerste verkoop ging het mis en stond het bendelid voor de deur." De vrouw is er volgens de advocaat vandoor gegaan met geld van Van der H.

Maar Van der H. bleek achter een verborgen schot op zolder nog een tweede verzameling te hebben. "Op een gegeven moment lette ik niet meer goed op welke wapens ik kocht, ik wilde alleen maar meer en meer. Ik heb toen ook dingen gekocht waarvan ik wist dat het niet mocht." Deze wapens had de Enkhuizer in eerste instantie niet laten zien, maar de verborgen verzameling kwamen in 2018 aan het licht.

Dit dacht Van der H. niet zomaar, vertelt zijn advocaat Evert Jan Woud. "In 2014 is er tot twee keer aan toe een agent met wapendeskundigheid op bezoek geweest vanwege vermoedens van wapenbezit. Zij hebben gezegd dat de wapens die hij liet zien 'vrij' waren voor bezit."

Zijn vele dienstjaren in de koekjesfabriek en zijn tot nu toe lege strafblad laten de officier van justitie zien dat hij geen kwaad in de zin heeft. Van der H. was zich volgens de officier enerzijds bewust van het feit dat een deel van zijn verzameling illegaal was, maar vertrouwde er na het politiebezoek in 2014 ook rechtvaardig op dat zijn verzameling legaal was. Toch blijft een deel van de verzameling illegaal en dat heeft geleid tot een potentieel gevaarlijke situatie en dit valt hem aan te rekenen.

Van de verzameling heeft de man inmiddels afstand gedaan. "Ik wilde er niets meer mee te maken hebben. Ik ben begonnen met het verzamelen van oude boeken over de omgeving van Enkhuizen. Ik woon nu alleen met mijn kat en heb gelukkig mijn werk nog. Ik hoop dat ik daar mijn pensioen kan volmaken en dat ik niet weer de gevangenis in moet, want dan ben ik alles kwijt."

De definitieve uitspraak volgt op 7 januari.