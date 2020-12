Noord-Holland NL V Casticumse ondernemers willen pakketbezorging duurzamer maken

NOORD-HOLLAND - Geen busjes meer die door de wijk scheuren, maar een centrale plek in de buurt waar mensen op elk gewenst moment hun pakket op kunnen halen. Op deze manier willen de twee Castricumse ondernemers Bas Kuntz en Laurens Tuinhout de pakketbezorging drastisch veranderen. "De klant is nu nog slaaf van het track&trace-mailtje."

NH / PAK AN DOEN

In een wijk staat een grote kast met allerlei kluisjes. Daarin zitten pakketten voor de buurtbewoners. Met een app op de telefoon kunnen ze een deurtje openen. Een man komt door het regenachtige weer zijn bestelling ophalen. "Zelf naar buiten vind ik geen bezwaar. Ik bepaal wanneer ik mijn spullen ophaal. De bezorgdienst bepaalt nu niet meer wanneer ik thuis moet zijn." Bas legt uit hoe hun dienst werkt. "We werken met lokale 'hubs', daar vandaan zorgen wij dat de pakketjes in de bezorgkasten komen of dat er een fietskoerier langs huis komt." De pakketdiensten leveren dus de pakjes niet thuis af, maar in de hub van Bas.

Quote "Het gaat ons er om dat je niet zit te wachten op het pakket, maar dat je kan zeggen wanneer je het wil hebben" Bas Kuntz - oprichter Izipack

Klanten krijgen op hun telefoon te zien wanneer de pakjes afgeleverd kunnen worden. Je kunt ze dan zelf allemaal tegelijk ophalen, of alsnog 's avonds door de fietskoerier thuis laten afleveren. "Het gaat ons er om dat jij niet zit te wachten op het pakket, maar dat je kan zeggen wanneer je het wil hebben." Samenwerking Wil het bedrijf slagen, dan moet het wel snel voet aan de grond krijgen in Noord-Holland. Samenwerken is de basis van het idee om pakketten op een andere manier aan huis te bezorgen. Met een netwerk van hubs dichtbij de stad en bezorgkasten in de wijk kan het allemaal veel efficiënter en duurzamer. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het kan. De vraag blijft voorlopig wel of alle andere partijen mee gaan doen. En daarnaast moeten de gemeenten meewerken aan het plaatsen van bezorgkasten. Bas is in ieder geval erg optimistisch. "Bij ons mag iedereen meedoen, daarom gaat het lukken."

Beeld: PostNL