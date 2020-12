Dit was 2020: bomaanslag, serie-aanrander, twerklessen, prostituees en rivierkreeften

ALKMAAR - Brand in een parkeergarage, een vuurwerkbom bij een raadslid, de Jeugdzorg in opspraak en een serie-aanrander: buiten het alles overheersende coronavirus is er een hoop gebeurd in de regio Alkmaar, waar wij dan natuurlijk weer verslag van deden. We lopen het jaar nog eens door met groot, klein, lief en leuk nieuws uit onze mooie regio.

Je had vast al van veel beroepen gehoord, maar wij gokken dat 'twerklerares' daar niet bij zat. Tot NH Nieuws langsging bij Tamara uit Bergen, die tijdens de coronacrisis notabene haar eigen twerkschool begon. Genoeg geschreven, kijk maar gewoon.

Tamara groeide op met dansen met haar heupen - NH Nieuws

Explosie raadslid Castricum Door een onzettende explosie bij de woning van raadslid Ralph Castricum in augustus zat de schrik er in zijn woonplaats, Castricum, goed in. Over het motief is tot op de dag van vandaag nog niets bekend. Wat wel naar boven kwam uit onderzoek van NH Nieuws is dat het raadslid even voor de explosie een heftige ruzie had met zijn Syrische buren: zij zouden zich niet aan de coronaregels hebben gehouden en Castricum uitte zich vervolgens discriminerend en dreigde met uitzetting. Een buurtbewoner deed aangifte, maar het raadslid wordt daar niet voor vervolgd.

Gegrepen bij billen De maand daarna werd Alkmaar opgeschrikt: in het park de Rekerhout en bij het Achtergeestpad bij de Beverkoog is een serie-aanrander actief. In september, oktober en november greep hij minimaal 25 vrouwen bij hun achterwerk. Linda dacht dat ze hem begin deze maand zag fietsen en achtervolgde de man.

NH Nieuws

Steekpartij & Jeugdzorg Een ripdealtje in juni achter het station van Castricum zorgt er voor dat de JeugdzorgPlus-instelling Horizon/Antonius in Bakkum onder een vergrootglas komt te liggen. Drie jongeren die in de gesloten instelling wonen, beroven een 18-jarige Castricummer en steken hem neer. De buit: een klein beetje hasj en drie euro. Het slachtoffer krijgt hulp van een echtpaar waar hij zwaar gewond aanbelt nadat hij zijn belagers weet te ontvluchten. De steekpartij, maar ook de achtergrond van de daders, zorgt voor onrust in Castricum en omgeving. Hoe kan het dat het drietal onbegeleid op straat liep? Voor een aantal lokale politici is de steekpartij en de zorgen over de veiligheid in Bakkum, reden om vraagtekens te zetten over het contract met Horizon. Eind dit jaar wordt het contract toch met twee jaar verlengd, ondanks een lopend onderzoek van de Inspectie. De jonge daders zijn tot 240 uur jeugddetentie veroordeeld.

Noordwest sloopt Na jaren plannen maken en vertraging door juridische procedures is het in 2020 dan eindelijk zo ver voor het Alkmaarse ziekenhuis: na de zomer begint de sloop om ruimte te maken voor de vernieuwbouw van Noordwest. De verpleegafdelingen aan de westzijde worden van het gebouw gesloopt: de eerste fase van een 17 jaar lang durend vernieuwbouwproces.

Lees ook Play Alkmaar Extra bomenkap nodig voor uitgekleed bouwplan Alkmaars ziekenhuis

Duizendste weerfoto Al jaren zorgt fotograaf Sjef Kenniphaas dat zijn Egmond aan Zee prominent in beeld is bij NH Nieuws en de verschillende weerjournaals op de landelijke televisie. Hij houdt op verzoek precies bij hoeveel van zijn foto's van het Egmondse strand en de vuurtoren Jan van Speijk de televisie halen. Begin maart vierde hij zijn duizendste weerfoto op tv, en NH Nieuws regelde dat Sjef voor zijn jubileum verrast werd door weervrouw Amara Onwuka.

Sjef Kenniphaas en Amara Onwuka op het strand van Egmon aan Zee - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Langedijkse oevers in gevaar door diertjes Rivierkreeften rukten op in Langedijk en veroorzaken daar, net als elders in het land, veel schade aan de natuur. De Amerikaanse knobbelkreeft was maandenlang hoofdverdachte als het ging om de vernielingen van de oevers in het Oosterdelgebied in Langedijk. Met man en macht werden de dieren uit de wateren gevist, met zelfs een wedstrijd voor kinderen. De Langedijkse jeugd had een zware dobber aan het vangen van de duizenden rivierkreeften. Om ook minderbedeelde kinderen de mogelijkheid te geven mee te doen aan de wedstrijd, deelde Voedselbank Langedijk vijftig hengels uit. Omdat de kreeften werden weggegeven aan particulieren en restauranthouders, kreeg de gemeente daar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)voor op haar dak. Een motie voor een Landelijke taskforce voor de bestrijding kreeg ruimschoots de steun van gemeenten in het hele land. Het verhaal kreeg uiteindelijk een onverwachte plotwending na knap speurwerk van InHolland studenten en experts. Niet de knobbelkreeft, maar de woelrat en de Amerikaanse rode rivierkreeft blijken schuldig. In januari start een viertal proeven, in de hoop de populatie terug te dringen. Beluister hieronder de radioreportage van NH, waarin kinderen de strijd aangingen met de oeverslopers:

Sekswerkers Voor sekswerkers in Alkmaar is het aanvragen van coronabijstand veel moeilijker dan in andere gemeenten. Dat vertelden verschillende deskundigen tegen NH Nieuws. Om in aanmerking te komen voor een Tozo worden zelfstandig ondernemers van de Achterdam doorgelicht. Uit gegevens van boekhouders blijkt dat de administratie van sekswerkers in Alkmaar veel vaker in twijfel wordt getrokken dan in andere gemeenten. In juni stapten achttien vrouwen al naar de rechter omdat zij het niet eens waren met de afwijzingen van de gemeente Alkmaar voor de eerste Tozo-aanvraag in april. Het onderzoek van NH Nieuws leidde zelfs tot kamervragen. Alkmaar heeft het bezwaar van de Alkmaarse raamprostituees afgewezen om met terugwerkende kracht coronabijstand te ontvangen. Tegen die uitspraak zijn de sekswerkers in beroep gegaan. Het is niet duidelijk wanneer de zaak weer voorkomt. NH Nieuws sprak met drie boekhouders, verschillende sekswerkers en vergeleek Tozo-aanvragen uit tien verschillende gemeenten:

Sekswerkers voelen zich tekort gedaan - Priscilla Overbeek / Tom Jurriaans - NH Nieuws

Bomenkap Schoorl Er was jarenlang fanatiek voor gestreden, maar eind november vielen honderden bomen in het duingebied van Schoorl ten prooi aan de zaag. De bomen moeten plaatsmaken voor stuifduinen. Op die manier moet er volgens Staatsbosbeheer meer biodiversiteit in het gebied ontstaan. 'Onzin' volgens natuurliefhebbers die zelfs naar de provincie gingen om actie te voeren.