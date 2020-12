Spel in eigen sector: zeevaarders strijden om meeste CO2-reductie

DEN HELDER - Duurzaamheid en voedselverspilling zijn thema's die voor mariniers misschien geen prioriteit hebben. Toch kan íedereen in zijn of haar werk bijdragen aan grote maatschappelijke problemen, zoals CO2-reductie, vindt Berend van de Kraats. Daarom heeft hij een 'serious game' bedacht: Oceans1.

Het is een wedstrijd voor bemanningen aan boord van zeeschepen om zoveel mogelijk CO2 te reduceren met hun vaartuig. "We creëren met Oceans1 een speeltuin waarbij ze kunnen zien hoe goed ze het doen ten opzichte van zichzelf, maar ook in de strijd met de andere teams om de meeste CO2-reductie", legt Berend uit. Strijd Vijf marineschepen, twee politieboten, een Deens marineschip en een Deense ferry zijn met elkaar de strijd aan gegaan. Door zuiniger te varen, brandstofplanningen te maken en minder voedsel te verspillen, proberen de bemanningen om minder vervuilend te zijn. Berend zegde zijn baan op als onderzeebootcommandant en gooide het roer om door aan deze game te gaan werken. "Heel veel maatschappelijke, complexe problemen,grijpen ons allemaal aan. Wat ik probeer te doen in de maatschappij, is dezelfde saamhorigheid creëren als die we aan boord hadden, maar dan rondom zo’n maatschappelijk probleem, zoals de energiezuinigheid in de maritieme sectoren."

De data van de vaartuigen wordt geanalyseerd en teruggekoppeld aan de bemanning zodat ze goed inzicht krijgen in hun CO2-reductie. "Met de data die we verzamelen kunnen we de bemanning bijna real time inzicht geven. Zoals brandstofverbruikscurves: wat is je meeste efficiënte snelheid? Zo kunnen we antwoord geven op hun problemen. Dat is de eerste keer dat we dit zo doen", vertelt Wieger Tiddens.



Berend hoopt dat deze wedstrijd inspiratie biedt voor andere sectoren om ook maatschappelijke problemen aan te pakken en om meer van dit soort banen van de toekomst te creëren.