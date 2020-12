NL V Judith en Martijn verkochten eerst hun huis, en nu hun eigen rum

DIEMEN - Rummieclub is een rum van Diemense bodem. Op een industrieterrein werken Judith en Martijn aan hun eigen distilleerderij. Een langgekoesterde droom waarvoor een goede baan werd verruild voor het ambacht. Om het bedrijf te starten hebben ze zelfs hun huis verkocht en de overwaarde geïnvesteerd.

Voor de ondernemers is hun bedrijf meer dan alleen een distilleerderij. Het gaat ook om het clubgevoel. Een plek waar mensen samen komen met rum als bindende factor. "We proberen een betere toekomst te maken", verteld Judith. Maar voorlopig is het buffelen om het bedrijf op de rit te krijgen.

Martijn is ondertussen druk met de techniek van het distilleren, want het is lastig om een constante kwaliteit te leveren. "Ik ga voor de beste rum", zegt hij vastberaden. "Maar we hebben wel zeker wel drie jaar nodig om de smaak aan de rum te geven die we willen."

Quote "Het was in maart geen goed moment om onze rum te lanceren" Judith de Bie

In maart begon het tweetal met hun bedrijf. "We wisten vooraf dat het pittig zou worden, en dat was het ook", vertelt Judith de Bie. "Eigenlijk is alles tegengevallen. En het was in maart geen goed moment om onze rum te lanceren." De nieuwbakken ondernemers willen vooral aan de horeca leveren, maar dit ligt nu allemaal stil. Martijn en Judith houden wel de moet er in en blijven proberen om hun rum aan de man te brengen. "We hosselen wat af, verkopen cocktails en houten vaten om wat te verdienen. Ooit komt het wel weer goed en dan hebben wij een mooie voorraad rum." Tekst gaat door onder de foto.

NH / PAK AN DOEN

Als jonge startende ondernemer is de weg naar succes lang en vol met valkuilen. "Iedereen wil helpen en komt met raad, maar je moet toch vooral zelf blijven voelen waar je naar toe wilt", zegt Judith tot slot.