Jaaroverzicht Zaanstreek-Waterland

ZAANSTREEK/WATERLAND- Corona, messenproblematiek en een tragisch ongeval wat Marken in diepe rouw dompelt. Het zijn de belangrijkste onderwerpen die in het afgelopen jaar hebben gespeeld in de regio Zaanstreek-Waterland. Onze redactie zette de belangrijkste nieuwsfeiten nog een keer voor je op een rij.

Pe Hartog

Corona Wat natuurlijk het meeste indruk heeft gemaakt is het coronavirus. De vraag was in het begin van het jaar: "Wanneer zal het virus in de regio de kop op steken?" Lang hoefde we daar helaas niet op te wachten. Begin maart kregen we te horen dat Rob van der Hoven uit Zuiderwoude corona heeft.

Covid-19 was in het begin van het jaar nog een beetje onwerkelijk, en er werd lacherig mee omgegaan. Iedereen zocht nog naar een manier om met de nieuwe situatie om te gaan. Gelukkig liep het met Rob goed af.

Juf Nina Het lachen verdween als sneeuw voor de zon toen de eerste cijfers van sterfgevallen naar buiten kwamen. Al snel was de eerste lockdown een feit. Kinderen mochten niet naar school en leraren deden wat ze konden. Bij de Zaanse juf Nina kwam de klap hard aan dat ze geen les meer mocht geven, maar al snel kwam ze met een oplossing.

Inmiddels zitten we alweer halverwege in de tweede lockdown. Hoewel iedereen klaar is met 2020 en niet kan wachten op 2021, lijkt het virus nog lang niet klaar te zijn met Zaanstreek-Waterland en de rest van de wereld.

Tamar Tijdens een prachtige zomer ontvouwd zich een nachtmerrie van ieder ouder. Na een ruzie met haar ouders loopt de 14-jarige Tamar weg van huis op Marken. Langs de dijk ter hoogte van Zuiderwoude wordt ze 's morgens vroeg dood gevonden. Ze lijkt aangereden en de automobilist is doorgereden. Dagen later duiken er beelden op van drie/vier mannen in een grijze Mazda. De politie vraagt om tips en duizenden mensen in heel Nederland helpen mee met het onderzoek. Dankzij een gouden tip wordt de Mazda en de bestuurder in Duitsland gevonden.

Messen Terwijl de politie in Waterland zijn handen vol heeft aan het vinden van bewijsmateriaal voor de dood van Tamar, moeten ze in de Zaanstreek flink aan de bak met messentrekkende jeugd die drillrap verheerlijkt. Na de dood van Nick Bood, die in 2017 tijdens een ruzie om drugs werd neergestoken, en een steekpartij begin dit jaar waarbij een 14-jarige jongen in zijn hart werd geraakt, is de maat vol voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. Er worden tweehonderd wapens ingezameld tijdens een vrijwillige inleveractie. Ook wordt er hard ingegrepen bij rivaliserende jeugdbendes.

Ook roept burgemeester Hamming winkels op om aan minderjarigen geen messen meer te verkopen. De actie krijgt gehoor in de Zaanstreek, maar dat is voor Hamming niet genoeg. Iedereen die nu nog met een mes in Zaanstad wordt gepakt krijgt een boete van 2.500 euro.

Postbode Luna Was 2020 alleen maar kommer en kwel in de regio? Nee gelukkig niet. Er waren tal van prachtige initiatieven tijdens corona. Buren zorgden voor elkaar, er werden openluchtconcerten voor ouderen georganiseerd en er was een meisje van vier jaar die niets liever wil dan postbode worden.

PostNL zag ons filmpje van de vier-jarige postbode in spé en vervulde haar hartenwens.

Tessa de Jong, PostNL