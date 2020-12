Klant wordt supermarkt in Den Helder uitgesleept door bewaker na weigeren dragen mondkapje

DEN HELDER - Veel woedende reacties op Facebook over een filmpje waarop te zien is hoe een klant van de Noord-Hollandse supermarktketen Vomar in de Helderse binnenstad de winkel wordt uitgesleept door een bewaker. De man werd volgens mediapartner Regio Noordkop de winkel uitgezet, omdat hij weigerde een mondkapje te dragen.

Op het filmpje is te zien hoe de man door een bewaker aan zijn benen de zaak wordt uitgesleept. "Ik wil gewoon m’n boodschappen halen", is te horen op de video en hij vraagt de beveiliger de politie te bellen. Bij de reacties onder de video is te lezen dat weinig mensen begrip hebben voor deze manier van handelen. Zo zijn er opmerkingen als: "belachelijk", "schande", “Wat een idioten , ze gaan gewoon voor een eigen rechter spelen” en “Die beveiliger is fout, hij gebruikt geweld wat niet nodig is”.

In andere reacties op Facebook wordt gezegd dat de man eerder een medewerkster geschopt zou hebben. Ook werd hij agressief toen hem gevraagd werd een mondkapje op te zetten en zou hij de beveiliger in het gezicht hebben gespuugd.

Reactie Vomar

De directie van Vomar laat in een reactie weten dat er inderdaad een filmopname is gemaakt in een van hun filialen, waarbij een klant de toegang tot de winkel wordt ontzegd door een beveiliger. "Het lijkt in deze filmopname dat het gaat om een discussie over het wel of niet dragen van een mondkapje. Deze klant misdroeg zich echter in onze winkel en daarom is hem verzocht de winkel te verlaten."

De manier waarop dit is gebeurt, betreurt de directie. "Dat is ook absoluut niet ons beleid. We ondernemen passende maatregelen richting de externe beveiliger en de onderneming waar deze beveiliger voor werkt. Uiteraard maken wij ook onze excuses richting de gedupeerde klant.”