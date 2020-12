Jaaroverzicht: een storm, datacenters, Wim, inzamelingsacties en veel, heel veel corona

NOORDKOP - Corona kenden we aan het begin van het jaar alleen nog als een biermerk, maar het virus met dezelfde naam zou 2020 in zijn greep nemen. Ook het nieuws uit de Noordkop stond voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Een overzicht van de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het jaar, inclusief enkele lichtpuntjes.

Adobe Stock

Het jaar werd afgetrapt met verontrustend nieuws over de konikpaarden op Texel. De twintig edele dieren die in 2019 waren overgeplaatst van de Oostvaardersplassen in Flevoland naar natuurgebied de Slufter op Texel, dreigden te worden geslacht. Het plan was dat ze het gras kort zouden houden, maar de proef was volgens Staatsbosbeheer niet geslaagd. De hengsten waren te tam en ze beschadigden de natuur te veel. Op het besluit de dieren weg te halen, kwam veel kritiek. Uiteindelijk werd besloten dat de paarden tóch mochten blijven. In februari was het niet Corona, maar Ciara waar Noord-Holland van in de ban was. De superstorm raasde over de provincie en wij deden van minuut tot minuut verslag. Terwijl sommigen genoten van de storm, waren de gevolgen de dagen erna goed merkbaar. Door de harde wind en hoogwater liepen de havens van Oudeschild en Den Oever onder water, en het strand bij Callantsoog was door de combinatie van storm en springtij volledig weggeslagen. In de video hieronder is te zien hoe de storm Ciara werd beleefd in de Noordkop:

Storm Den Helder - NH Nieuws

200430_DANSLESSEN - NH Nieuws

Naasten inwoners verzorgingshuis De Zandstee in actie: "Bezoekregeling moet verruimd worden" - NH Nieuws

Verdriet lag met corona overal op de loer, maar de regio stond ook op z'n kop door de (niet-coronagerelateerde) dood van onder andere Laurens, Marcin, Zohra, Cas en Tijme. Ook de dood - door messteken - van een 58-jarige vrouw uit Den Helder bracht een schok teweeg. Begin dit jaar leek er een doorbraak te zijn in de zaak-Tanja Groen, maar dat bleek toch niet. Mooi was wel om te zien dat de overlijdens saamhorigheid en medeleven te weeg brachten. Zo liepen mensen in groten getale uit voor de uitvaarten van Laurens en Cas. Dankzij Tijme werd een petitie om de gevaarlijke kruising op de N248, waar hij overleed, veiliger te maken, massaal ondertekend. En voor Zohra en Marcin werden duizenden euro's ingezameld: hun nabestaanden hadden niet genoeg geld voor een grafsteen respectievelijk de uitvaart. De dood van Marcin hakte er overal in, zo ook bij de reddingsbrigade in Julianadorp:

Verslagenheid bij reddingsbrigade Julianadorp om verdronken Pool - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Vooral voor Marcin werd diep in de buidel getast. Via twee inzamelacties werd bij elkaar meer dan 400.000 euro opgehaald. Het streefbedrag was 35.000 euro, zodat zijn lichaam kon worden teruggebracht naar zijn geboorteland Polen en hij daar kon worden begraven. Het werd het tienvoudige. Al na een dag was het geld binnen. Marcins verhaal maakte indruk: hij redde drie kinderen uit een muistroom in Julianadorp en kwam daarbij zelf om het leven. Inmiddels is het geld overgemaakt naar de familie, zo meldt Martina Janasz, die de inzameling startte. "Van het geld kunnen ze goed gebruik maken, denk aan school voor hun kinderen." Documentaires Wat 2021 voor ons in petto heeft, blijft nog een verrassing. Het postcoronajaar wordt door ons in ieder geval afgetrapt met twee langere documentaires: op vrijdag 1 januari starten we 2021 met de allerlaatste aflevering van onze reeks Onze man op Texel, op zondag 3 januari wordt een documentaire over de teloorgang van de Helderse visafslag uitgezonden.