Woonwagenrechten in Hoorn meerdere jaren te veel verhoogd

HOORN – De gemeente Hoorn heeft geconstateerd dat de woonwagenrechten in 2016 en 2019 te veel zijn verhoogd en gaat de bewoners daarvoor compenseren. Dat meldt wethouder Marjon van der Ven in een brief aan de gemeenteraad. Bewoner Janus Blouw is blij met de getroffen regeling, maar wijst erop dat de tarieven in de jaren 2017 en 2018 ook te groot percentage zijn verhoogd. "Ik denk dat er nog wel een vervolg gaat komen", vertelt hij op WEEFF Radio.

Het beheer van de woonwagenstandplaatsen was tot dit jaar in handen van Intermaris. Negen standplaatsen werden door de woningcorporatie aan woonwageneigenaren verhuurd. Voor nog eens zes standplaatsen stelde de gemeente jaarlijks woonwagenrechten vast. De gemeente neemt het beheer van alle standplaatsen nu weer over.

Het Hoornse college kwam in juni met het voorstel om de woonwagenrechten te verhogen met de landelijk vastgestelde maximale verhoging van 4,1 procent. Dat terwijl woningcorporatie Intermaris dit jaar slechts een huurverhoging hanteerde van 2,1 procent. De gemeente volgt normaal de huurverhogingen van Intermaris bij het vaststellen van de woonwagenrechten, maar kwam dit jaar dus met een percentage dat bijna twee keer zo hoog is.

“Lastig uit te leggen”, stelden de gemeenteraadsfracties HOP en ChristenUnie toen in een amendement. De Hoornse raad stemde unaniem in met het voorstel om de verhogingen van de woonwagenrechten ook in 2020 gelijk te trekken met de huurverhogingen van Intermaris.

Compensatie

Nu blijkt dat de verhogingen van de woonwagenrechten in 2016 en 2019 ook hoger waren dan de vastgestelde huurverhogingen van Intermaris, stelt de wethouder voor om de bewoners te compenseren. Het komende jaar worden er geen verhogingen van de woonwagenrechten doorgevoerd. Ook de huren van standplaatsen, sinds dit jaar weer in beheer bij de gemeente, worden niet verhoogd.

Bewoner Janus Blouw is blij met de compensatie, maar mist de jaren 2017 en 2018 in de brief van de wethouder. Toen vielen de woonwagenrechten met 0,6 en 1,0 procent hoger uit dan de door Intermaris bepaalde huurverhogingen.

“Dat we gecompenseerd worden is al heel netjes van de wethouder. Maar als die twee missende jaren er nog bij komen, dan vermoed ik dat we misschien wel twee jaren op rij gecompenseerd moeten worden”, vertelt hij op WEEFF Radio.

Luister hier het hele interview met Janus Blouw op WEEFF Radio terug.