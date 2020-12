Coronacrisis brengt onderwijsassistente Laura tot eigen prentenboek

HOOGKARSPEL - Inmiddels zitten we in de tweede lockdown, maar al sinds de eerste lockdown is onderwijsassistente Laura de Wolff-Bekker uit Hoogkarspel bezig met het maken van een eigen prentenboek. Tijdens de uitbraak van het coronavirus kreeg Laura wat meer vrije tijd en kwam ze in aanraking met digitaal tekenen en kwam ze op het idee om een eigen boek te maken.

Bram en Eva zoals het boek heet is voor kinderen tussen drie en zes jaar en is geïnspireerd op haar eigen kinderen. "Zij waren zelf ook altijd veel bezig in de tuin, ik vond het leuk om mijn eigen kinderen te tekenen maar ook leuk om dieren te tekenen", vertelt de Wolff-Bekker.

Het boek is tweedelig. "Het boek gaat over 'kriebelbeestjes'dus beestjes die je in de tuin vindt en het andere deel heet 'als ik later groot ben' dus over verschillende beroepen. Ook bij het deel over de beroepen heb ik bij mijn kinderen vandaan gehaald", zegt de Wolff-Bekker.

Positieve reacties

"Toen ik er mee begon vond ik het gewoon super leuk om te tekenen en toen dacht ik misschien kan ik er wel een boekje van maken. In eerste instantie wilde ik het alleen voor mijzelf af laten drukken maar door veel positieve reacties uit mijn omgeving heb ik besloten om het uit te geven", legt de Wolff-Bekker uit.

Nu het boek uitgegeven is krijgt de Wolff-Bekker nog steeds veel positieve reacties. "Dat is natuurlijk erg leuk om te krijgen", laat de Wolff-Bekker trots weten. En het zal ook niet bij dit boek blijven. "Het tweede boek is eerlijk gezegd al klaar maar dat ga ik pas naar de uitgever sturen als de lockdown voorbij is", lacht de Wolff-Bekker. Dat tweede boek is voor wat oudere kinderen.

