Marian van der Weele wordt nieuwe burgemeester Waterland

WATERLAND - Marian van der Weele (56) is woensdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Waterland. Naar het ambt van burgemeester hebben 47 personen gesolliciteerd: 27 mannelijke en 20 vrouwelijke kandidaten. Van der Weele is lid van de D66 en nu nog wethouder in de gemeente Ouder-Amstel.

De gemeenteraad ziet in van der Weele een prima burgemeester die past bij de gemeente en haar inwoners. "Mevrouw van der Weele toont grote interesse in de historie van onze kernen, heeft een goede visie op het toerisme en de waarden van ons landschap. Om dat landschap te verkennen zal de gemeenteraad haar, zoals in de profielschets was te lezen, een paar passende laarzen aanbieden", schrijft de raad.

De nieuwe burgermoeder schrijft op Twitter: "Ongelofelijk blij en vereerd dat de gemeenteraad van Waterland mij voordraagt bij de minister voor benoeming tot hun burgemeester. Ik kijk er naar uit om de Waterlanders te leren kennen!"

Van der Weele wordt waarschijnlijk in maart volgend jaar officieel geïnstalleerd. Ze volgt dan Sicko Heldoorn op, die waarnemend burgemeester is geweest sinds maart 2020.