Naar schatting 1700 Amsterdammers dupe van toeslagenaffaire: "Ik was een nummer"

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam opende deze week een meldpunt voor Amsterdammers die gedupeerd zijn door de Belastingdienst vanwege problemen met de kinderopvangtoeslag. Naar schatting zijn er 1700 gedupeerde gezinnen in de stad, maar zijn er op dit moment slechts 700 in beeld. Een zogeheten doorbraakteam kan helpen om slachtoffers uit hun benarde situatie te halen.

AT5

"Ze zagen mij niet als een vader of als een man. Nee, ik was een nummer, ik had gefraudeerd, ik was een dief en zo word je aangesproken en behandeld. Ten onrechte.'"Cheikhou Mbengue uit Amsterdam-Oost kan nog steeds kwaad worden over de manier waarop hij 5 jaar geleden door de Belastingdienst werd behandeld. Hij is een van de vermoedelijk 1700 Amsterdammers die gedupeerd zijn door de problemen met de Kinderopvangtoeslag. Cheikhou's zoon ging anderhalf jaar lang naar een kinderdagverblijf, waarvoor hij een toeslag ontving. Die zette hij netjes stop toen zijn kind naar de basisschool ging. Een jaar later kreeg hij een brief van de Belastingdienst. Hij moest 11.808 euro terugbetalen.

Cheikhou denkt dat hij de dupe is geworden van fraude door het kinderdagverblijf dat zijn naam misbruikte voor een eigen rekening. Zijn zaak is nu in behandeling, maar hij kwam in financiële problemen doordat hij het enorme bedrag moest terugbetalen. "Alles werd ingetrokken, huurtoeslag, zorgtoeslag en er werd geld van mijn salaris ingehouden. Mijn huis heb ik kunnen behouden, maar op het nippertje", vertelt Cheikhou. "Om van het hele gezeik af te komen heb ik me uit laten schrijven en ben ik naar Senegal gevlucht, ik kon geen blauwe envelop meer zien."

Quote "Ik hoop dat veel gedupeerden zich melden bij de gemeente of bij mij, de Ombudsman" ARRE ZUURMOND, OMBUDSMAN METROPOOL AMSTERDAM

Arre Zuurmond, ombudsman van Metropool Amsterdam staat gedupeerden bij en probeert ervoor te zorgen dat meer slachtoffers zich melden. Slechts 700 van de 1700 gedupeerden in Amsterdam zijn in beeld. "Dat komt omdat ze zo heftig zijn getroffen. Deze mensen hebben elk vertrouwen in de overheid verloren", zegt Zuurmond. Meldpunt De ombudsman brengt hun dossier onder de aandacht bij de Belastingdienst die hier verantwoordelijk voor is en spoorde ook de gemeente Amsterdam aan om een meldpunt voor gedupeerden te openen. De Belastingdienst moet zelf het geld terugstorten, maar de gemeente kan helpen met het oplossen van problemen die zijn ontstaan doordat mensen opeens duizenden tot tienduizenden euro's moesten terugbetalen. Hierbij moet je denken aan hulp bij schulden, opvoeding of bij huisvesting voor wie zijn woning kwijtraakte. "Je ziet dat als er schulden zijn, dat dat leidt tot veel andere problemen", zegt wethouder Marjolein Moorman. "Wij krijgen niet de gegevens van de Belastingdienst, dus meld je als je gedupeerd bent." Één loket Cheikhou vindt het meldpunt een goed idee. Hij had gewild dat het eerder was geopend. Ook Naomi, een gedupeerde die niet met haar eigen naam op AT5 wil verschijnen, vindt dat de gemeente jaren eerder gerichte hulp had kunnen bieden. Ze vecht nog steeds om de 48.000 euro terug te krijgen die de Belastingdienst haar ten onrechte dwong te betalen. "En het meldpunt moet een eigen telefoonnummer hebben" zegt ze. "Dit is het het nummer van de afdeling Werk en Inkomen, dat ken ik inmiddels uit mijn hoofd. Beter is hulp via het één-loket principe, waarbij je casus als geheel wordt bekeken." Cheikhou is nog steeds bezig om zijn gelijk te halen bij de Belastingdienst. In januari heeft hij weer een gesprek. "Ik heb een lange adem en ik blijf vechten totdat ik al mijn centjes terug heb."