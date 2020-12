Veel schade na ramkraak bij winkel in Amsterdam

AMSTERDAM - Voor de vierde keer deze maand is een winkel in Amsterdam doelwit geworden van ramkrakers. Vannacht was rond vier uur een kledingwinkel in de PC Hooftstraat het doelwit.

De buitenkant van de winkel heeft veel schade opgelopen. Een voertuig heeft deze schade mogelijk aangericht.





Of er ook iets buit is gemaakt is nog niet duidelijk. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie doet nog onderzoek.

Meerdere ramkraken