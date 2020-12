Blijdschap overheerst bij Ten Hag na spektakelstuk tegen FC Utrecht

AMSTERDAM - Na de opmerkelijke wedstrijd tegen FC Utrecht in de KNVB-beker (5-4) had Erik ten Hag lovende woorden over voor zijn ploeg. De trainer was vooral blij, ondanks het feit dat de Ajacieden in eigen huis vier doelpunten tegen kregen.

"We hebben laten zien dat we een echte ploeg hebben"

"Het was een echte bekerwedstrijd", zegt Ten Hag. "Een bekerwedstrijd van alles of niets. Gelukkig is het voor ons alles geworden. We hebben er echt alles aan gedaan om te winnen. We hebben laten zien dat we een echte ploeg hebben."

"We hebben schitterende goals gemaakt. Maar we hebben ook doelpunten weggegeven waar we het donderdag even over gaan hebben. Onze lijst met afwezigen is gigantisch. Daarom overheerst nu bij mij blijdschap, al mogen we natuurlijk nooit vier treffers tegen krijgen."