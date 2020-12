Negen doelpunten bij knotsgek bekerduel: Ajax wint met 5-4

AMSTERDAM - Na een bizarre wedstrijd is Ajax doorgedrongen tot de achtste finales van de KNVB-beker. FC Utrecht werd door een schitterend doelpunt van Dusan Tadic in de slotfase met 5-4 (!) verslagen.

Na een minuut ontbrandde de wedstrijd al toen Mimoun Mahi een fout in de opbouw van Ajax afstrafte. De spits van FC Utrecht schoof de bal onder de debuterende Kjell Scherpen door. Lang stonden de Amsterdammers niet op achterstand, want Dusan Tadic maakte snel gelijk nadat zijn vrije trap van richting werd veranderd.

FC Utrecht had het betere van het spel in het vervolg van de eerste helft, maar Ajax stond halverwege op voorsprong. Een mooie aanval over meerdere schijven kwam de bal via Tadic bij Zakaria Labyad. De spits dacht niet na en schoot fraai binnen met links.