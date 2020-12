Hoornse ijsbaan vraagt burgemeester om laatste woord: 'Hoop dat hij standpunt inneemt'

HOORN - Als enige grote ijsbaan in de provincie heeft De Westfries in Hoorn de deuren tijdens de huidige lockdown nog niet geopend. Een verstandig besluit, vond manager Jakko Jan Leeuwangh bij het horen van Ruttes toespraak. "Maar als je een dag later hoort dat andere ijsbanen wél open zijn..." Daarom heeft hij burgemeester Jan Nieuwenburg een brief gestuurd, met het verzoek of hij er 'uitspraak over wil doen'.

De Westfries

Dat de beroemde Jaap Edenbaan open is, vindt Leeuwangh niet vreemd. Net als vrijwel alle voetbalvelden is de Amsterdamse ijsbaan volledig dakloos en dus overduidelijk een buitensportlocatie. Voor de Westfries in Hoorn is dat minder duidelijk: hoewel de baan voor een groot deel overdekt is, zijn er bij de bouw aan weerszijden van de baan ook grote uitsparingen gerealiseerd: semi-overdekt dus. "Afgelopen zomer heeft de veiligheidsregio gezegd dat wij vanwege de wanden officieel een binnensportlocatie zijn", vertelt Leeuwangh. "Maar de KNSB ziet ons als buitensportlocatie. Later heeft de veiligheidsregio gezegd dat ook de gemeente daar iets over kan zeggen. Daarom heb ik vandaag een brief aan de burgemeester gestuurd met de vraag of hij daarover uitspraak kan doen. Hij heeft het laatste woord." De Meent in Alkmaar Met 'andere ijsbanen' doelt Leeuwangh onder meer op De Meent in Alkmaar. Aanvankelijk werd besloten dat ook die semi-overdekte baan tijdens de lockdown gesloten zou blijven, maar na overleg tussen directie, veiligheidsregio en gemeente is de 400-meterbaan sinds woensdagochtend toch weer open, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Ook de Haarlemse ijsbaan is 'gewoon' open. Het betreft daar een open complex, met een overdekte baan, waardoor schaatsers ook bij regen droog blijven. "Zoals je voelt ziet zijn we een open constructie", zei directeur Rob Kleefman woensdag tegen NH-verslaggever Sjoerd Hilarius. "De verse lucht kan lekker naar binnen waaien en dat is het essentiële: dat het open is."

Net als bij de IJsbaan Haarlem komt er bij de Westfries voldoende verse lucht binnen, benadrukt manager Leeuwangh. "We hebben bij de bouwer gegevens over de ventilatie opgevraagd, en daaruit blijkt dat de lucht twee keer per uur volledig wordt ververst. Dat is 250 keer de norm die de NOC/NSF aan de ventilatie stelt." Als de gemeente Hoorn besluit dat de baan alsnog open mag, hoeven bezoekers niet te vrezen voor extreme drukte. "We hebben dit jaar maximaal tweehonderd bezoekers toegelaten. Op zondagochtend is het iets drukker, maar dan moet je reserveren. En voor de kerstvakantie hadden we al een reserveringssysteem opgetuigd." 'Treintjes' Met maximaal 200 à 250 bezoekers heeft iedereen in theorie voldoende ruimte om afstand van elkaar te bewaren. Probleem zijn vaak de 'treintjes' volwassen schaatsers, die de luchtweerstand reduceren door vlak achter elkaar te schaatsen. Om van die slipstream te profiteren, moet je echter wel binnen anderhalve meter van elkaar schaatsen, en dat is voor volwassenen dus verboden. Tachtig à negentig procent van de bezoekers houdt zich keurig aan de coronaregels, waaronder de anderhalvemeterregel, vertelt Leeuwangh. Wie de regels toch aan z'n laars (of schaats) lapt wordt daar door stewards langs de baan op geattendeerd. "In de praktijk blijkt toch dat er soms grotere groepen ontstaan, dan haal je die groepen langs de kant en spreek je ze toe. Dan ben je toch een soort schoolmeester." 'Geen keus' Leeuwangh hoopt dat de gemeente of veiligheidsregio snel de knoop doorhakt. "Alles is dicht, dus dan kan ik me voorstellen dat de gemeente daar ook iets over te zeggen heeft." En wat als de burgemeester besluit dat ook de Westfries tot 19 januari gesloten moet blijven? "We hebben geen keus. Dan leggen we ons daarbij neer."