Stunt blijft uit voor Ajax Vrouwen tegen Bayern München

MÜNCHEN - Ajax Vrouwen is uitgeschakeld in de Champions League. Na de 1-3 in de heenwedstrijd werd er woensdag opnieuw verloren van Bayern München: 3-0.

Alle plannen van de ploeg van Danny Schenkel konden na een minuut al de prullenbak in, want Oranje-international Lineth Beerensteyn zette Bayern München direct op voorsprong. Ze was attent bij de tweede paal en schoof binnen.

Nadat Ajax Vrouwen van de schrik bekomen was, kwam er meer rust in het spel. Tot echte kansen leidde dat niet, maar de rust werd wel gehaald zonder extra tegendoelpunten te incasseren.

Wedstrijd beslist

In de tweede helft was het opnieuw snel raak. Lea Schüller zorgde in de 47e minuut voor de 2-0 door te scoren vanuit de rebound. De 3-0 van Sydney Lohmann was een strafschop na een overtreding van Stefanie van der Gragt. Zodoende is de eerste ronde van de Champions League het eindpunt voor Ajax.

Zondag sluit Ajax Vrouwen het jaar af met een thuiswedstrijd tegen VV Alkmaar. De eerste winterstop is daarna op 14 februari tegen PSV, dat door FC Barcelona werd uitgeschakeld in de Champions League.