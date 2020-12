Zeven verdachten van rellen bij J.P. Coen-demonstratie voor de rechter

HOORN - Zeven mannen tussen de 20 en 29 jaar moeten vandaag voor de rechter komen voor hun rol bij de rellen in Hoorn. Dat gebeurde na afloop van een demonstratie van voor- en tegenstanders van het standbeeld van J.P. Coen.

Het begon die bewuste 19 juni nog rustig toen voor- en tegenstanders van het beeld op aparte locaties bijeenkwamen om te demonstreren. Maar toen een groep jongeren na afloop richting het centrum trok, ging het mis en greep de ME in. Die werd bekogeld met onder meer bakstenen, stoeptegels en terrasstoelen. Daarbij raakten een lid van de ME en zijn paard gewond doordat ze ten val werden gebracht

Hier beelden van de groep tegen over de ME. Tekst gaat verder onder de video.