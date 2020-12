Niet iedereen blij met keuze om eindexamenleerlingen te 'verplichten' tot fysieke les

Dat blijkt uit een brief aan alle ouders die verstuurd is door de rector van de school, en in handen is van NH Nieuws.

De rector schrijft in een webinar van de VO-raad, de vereniging voor middelbare scholen, te horen te hebben gekregen dat het de 'nadrukkelijke bedoeling' is om examenklassen wel naar school te laten komen. Volgens het Spinoza Lyceum houdt dit in dat het verplicht is om deze leerlingen wel fysiek onderwijs te bieden na de kerstvakantie.

De Amsterdamse school laat verder weten niet achter deze keuze te staan. "Het is voor mij sowieso de vraag of dit wel een verstandige beslissing is. Immers, ik begrijp heel goed dat veel leerlingen, ouders en ook collega's een duidelijke voorkeur hebben voor fysiek onderwijs, de keerzijde is wel dat er dan weer relatief veel leerlingen en personeelsleden in de school aanwezig zijn. Dat is nu net een van de belangrijkste argumenten geweest van het kabinetsbesluit om zo veel mogelijk tot online-lessen over te gaan."

Vrije School

Ook de Adriaan Roland Holstschool in Bergen heeft te horen gekregen dat examenleerlingen na de kerstvakantie wél gewoon op school worden verwacht. De Vrije School kijkt hier echter anders naar dan het Spinoza Lyceum. "Als Vrije School staan we voor verbinding en zijn we blij met de ruimte die voor examenklassen wordt geboden."

Het Spinoza Lyceum gaat er vanuit dat alle leerlingen na 19 januari wel weer welkom zijn op school, maar past tot die tijd de lesroosters aan.

Gespreide examens en extra herkansing

Om eindexamenleerlingen een stukje tegemoet te komen in de coronacrisis heeft minister Arie Slob zojuist bekendgemaakt dat er ingrijpende veranderingen in de eindexamenperiode gaan komen.

Zo worden examens verspreid over twee tijdsvakken, waardoor leerlingen die in het eerste tijdsvak in quarantaine moeten of ziek zijn hun examens in het tweede blok kunnen doen zonder daar consequenties voor te voelen. Ook kunnen zij zelf besluiten om examens naar het tweede blok te verschuiven zodat ze meer tijd hebben om zich voor te bereiden.

Daarnaast krijgen alle examenleerlingen een extra herkansing. Normaal mogen eindexamenleerlingen een herkansing doen.