Kerststolletjes en chocolademelk: bedrijven en scholen spekken Haarlemse voedselbank

HAARLEM - Door de onverwachte harde lockdown is menig kerstontbijt en -diner geschrapt. Vooral scholen hebben daardoor grote hoeveelheden kerstversnaperingen over. Een school besloot 1.500 kerststolletjes aan de Haarlemse voedselbank te doneren. "Wauw", jubelt beheerder Ange Veldhuizen als ze een van de dozen opent.

"Eigenlijk zou de school deze mini-kerststollen gebruiken voor het kerstontbijt", vertelt Ange, "maar dat gaat niet meer door en nu hebben wij ze gekregen." Behalve de lading spijsbrood is er ook flinke plas chocolademelk binnengekomen. En niet alleen scholen, ook kinderdagverblijven en horecabedrijven brengen grote voorraden producten langs. De voedselbank is er maar wat blij mee, want zo krijgen de klanten in dit toch al moeilijke jaar een welkom extraatje in hun pakket.

"Iemand die dit jaar zijn baan kwijt is geraakt, krijgt nog een WW-uitkering of heeft vaak partner die kan ondersteunen. Onze klanten hebben soms wel drie keer pech gehad. Ze hebben geen baan, zijn gescheiden én hebben schulden."

Toch valt de groei van het klantenbestand dit jaar mee, vertelt Ange. Toen de coronacrisis negen maanden geleden begon, dachten de vrijwilligers dat het extra druk zou worden, maar het tegendeel is waar. Ange legt uit dat werkloosheid niet direct een reden is om bij haar organisatie aan te kloppen.

De voedselbank is een stichting en wordt door zo'n honderd vrijwilligers gerund. Twee van hen, Rob en Nico, hebben net een volle bestelbus gelost en zitten aan een verdiend kopje thee. Het is aanpoten door alle afgelaste kerstfestiviteiten, merken ook zij. Rob: "Het is behoorlijk druk. Gisteren hadden we twee keer een volle lading en vandaag ook weer een extra rit."

Hoewel het een fysiek zware vrijwilligersbaan is, zul je Nico niet horen mopperen: "Je moet gewoon je rug rechthouden en door je benen zakken. Dan is er niet zoveel aan de hand. Mijn rug is prima in orde."

Appeltje voor de dorst

Alle extra levensmiddelen die deze dagen binnenkomen worden zorgvuldig gesorteerd. Ange: "Je moet ook een beetje economisch denken. Kijk, nu hebben we volle schappen, maar straks in januari en februari wordt het rustiger, en dan moet er wel gegeten worden. Het is dus fijn om te spreiden. Daarom worden alle (lang) houdbare producten netjes gesorteerd op datum. Zodat we straks, ook al het rustiger is, onze klanten van voedsel kunnen blijven voorzien."