Hetty uit Weesp blaast kerstgevoel nieuw leven in: "Oproep aan iedere muzikant"

WEESP - Slechts drie gasten, niet kerstshoppen en ook geen kerstnachtdienst. Voor Hetty Dubiez uit Weesp leek de kerst verloren, tot ze op een idee kwam. "Als iedereen nou tegelijk op straat 'Ere zij God' speelt voor het saamhorigheidsgevoel", schreef ze op Facebook. Haar oproepje is ondertussen bijna 15.000 keer geledeeld, vele trompetisten en andere muzikanten hebben al aangegeven mee te doen met haar actie.

Zelf speelt Hetty pas een jaar trompet, maar dat mag de pret niet drukken."Ik twijfelde tussen drummen en trompet en uiteindelijk is het trompet geworden."

Dat komt deze kille kerst direct van pas. Met haar actie wil ze mensen verbinden en op kerstavond stipt om 21.00 uur met andere trompetisten buiten op straat spelen. "Het idee kwam nadat we op Koningsdag massaal het Wilhelmus speelden met muzikanten en op 4 mei de Taptoe. Er mag nu weer niks, maar bij kerst hoort saamhorigheid. Dat hoop ik met deze actie aan te wakkeren."

Duizenden reacties

Uiteindelijk gaan de muzikanten dus 'Ere zij God' spelen, omdat dat met teksten als 'Vrede op aard' wel zo toepasselijk is tijdens de kerst.

Hoeveel muzikanten er precies mee gaan doen aan de actie van Hetty is afwachten, maar op haar oproep wordt massaal gereageerd. Op haar oproep via Facebook om op 24 december rond 21.00 uur het kerstlied te spelen, wordt massaal gereageerd. "Het is niet te geloven, ik heb reacties uit Denemarken, Canada, Duitsland, Zuid-Afrika en ga zomaar door. Ik hoop dat heel de wereld het gaat spelen", lacht ze.

Bekijk hieronder hoe Hetty zelf het nummer speelt. Tekst loopt door onder video.