Handhavers Haarlemmermeer na proef definitief uitgerust met bodycams

HAARLEMMERMEER - De handhavers in Haarlemmermeer krijgen volgend jaar januari veertien bodycams tot hun beschikking. Een pilot in de afgelopen drie maanden is volgens de gemeente succesvol verlopen.

Het aantal handhavers dat tijdens het experiment te maken kreeg met 'lastig gedrag' is met 45 procent gedaald, ten opzichte van de periode vóór de pilot. Toen werden nog twee op de drie toezichthouders slachtoffer (66 procent).

De dertien handhavers en toezichthouders die mochten experimenteren met de camera zeggen dat ze ook te maken kregen met iets minder fysiek geweld dan voordat ze een bodycam droegen. Zo'n drie procent in de praktijk. En ook het aantal 'serieuze bedreigingen' is afgenomen (8 procent).

Veiligheidsgevoel

Over het algemeen zijn de handhavers die meededen aan de proef dus positief en vinden ze dat de bodycam een serieuze bijdrage levert aan het vergroten van hun veiligheidsgevoel. Een kwart is daar, ook na de pilot, nog niet van overtuigd. Volgens de gemeente is dat toch een vooruitgang omdat vóór de pilot de hele groep zich niet veilig voelde op straat.

Ondanks dat het experiment succesvol is verlopen, vindt de gemeente alleen een bodycam in de standaarduitrusting niet voldoende. Haarlemmermeer voert met minister Sander Dekker strijd om het gebruik van de wapenstok door handhavers in de hele gemeente. Dekker wil een proef hiermee niet verlengen en wil de wapenstok alleen weer toestaan op Schiphol.