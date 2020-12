Duizenden bieslelies worden met de hand verwijderd van het Blaricummer Strand

Op zijn knieën zit Harry de Rooij te priegelen in het gras. Zonder het mos te beschadigen en andere planten te kwetsen trekt hij stuk voor stuk de kleine bieslelies uit de grond. "Met wortel en al natuurlijk, anders groeien ze zo weer terug. Het is eigenlijk rotwerk, maar het moet gebeuren. Gisteren waren we met zijn zessen bezig, vandaag met drie en morgen weer met zes. We hebben er wel even werk aan." Harry en zijn mensen zijn van een hoveniersbedrijf dat door Arnout Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer op stel en sprong is ingehuurd.

"Het is voor ons een enorme tegenvaller dat we hier vorige week vele duizenden bieslelies tegenkwamen in plaats van de dertig of veertig die ik eigenlijk verwacht had," aldus Arnout Jan. "We zien nu al dat er op plekken waar die planten massaal staan bijna geen orchideeën meer opkomen of parnassia groeit. Dat zijn nou juist de planten waarvoor we dit veldje ieder jaar bemaaien en verzorgen." Die gele bieslelie komt eigenlijk uit Amerika, hij heeft hier geen vijanden zoals schimmels of wormpjes en kan dus welig tieren.

