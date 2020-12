Drukte bij Westfriese pakketbezorger: "We sturen elkaar massaal presentjes"

HOORN - Een estafette-race noemt de Hoornse koerier de laatste maanden. De chauffeurs parkeren de leeggereden busjes en een nieuwe koerier springt er in om weer een volgende lading weg te brengen. We bestellen massaal pakketjes en met de sluiting van de winkels kan het zo mogelijk nog drukker worden.

"We merken nu nog geen toename sinds de persconferentie, daar is het nog te vroeg voor, maar dat kan nog komen en daar zetten we ons schrap voor." Door corona is de markt continu in beweging, merkt eigenaar Kevin de Loor van de koeriersdienst in Hoorn.

Afhankelijk van de regelgeving is het de afgelopen maanden steeds schakelen legt hij uit: "In het begin van de crisis viel veel van ons zakelijk werk ineens weg bijvoorbeeld door wegvallen van de festivals, maar daar kwamen weer klanten voor terug die webshops zijn gestart tijdens coronatijd."

'In contact' via de koerier

Het bedrijf rijdt onder andere boodschappen voor de Westfriese supermarkten, wat een vogelvlucht nam sinds het voorjaar. Maar hij heeft ook een online cadeauwinkel als grote klant. "Het leuke is dat je verandering in koopgedrag ziet: we sturen elkaar nu massaal attenties en presentjes, je merkt echt dat mensen zo meer met elkaar in contact proberen te zijn."

Zo gaan naast de bloemetjes ook de ballonnen achter elkaar de bussen uit. "Opa's en oma's die niet of niet meteen op kraamvisite kunnen komen, willen zo toch een kleine welkom heten. Dat is mooi dat je dat zo direct terugziet." Behalve de presentjes heeft corona nog meer nieuwe 'markt' gebracht: ook COVID-testen voor verzorgingshuizen gaan per koerier naar het lab.

Georganiseerde chaos

De koeriersdienst heeft normaal gesproken - naast andere type wagens - acht busjes rijden op de pakketdienst, dat aantal is nu inmiddels verdubbeld en ze zijn dag en nacht in beweging. "We zien ongeveer een toename van twintig procent, ondanks dat er ook veel sectoren zijn weggevallen. Het is net een formule 1 race", omschrijft De Loor het. "Het is echt topdrukte, maar door extra inzet nog wel vol te houden: een georganiseerde chaos laat ik maar zeggen."