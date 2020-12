Lingeriewinkel blijft open: bh's passen op afstand

KROMMENIE - Gewoon even je borsten laten zien in een winkelstraat is in Krommenie tijdens de lockdown heel normaal. Een klant van de lingeriewinkel van Krista Peereboom doet zonder problemen haar jas open zodat Krista er een deskundige blik op kan werpen. Vervolgens krijgt de klant een aantal bh's te zien in een luikje in de deur waaruit ze kan kiezen.

Zo werkt Krista sinds ze te horen kreeg dat haar winkel de deur moest sluiten. Ze hoopt op deze manier het hoofd boven water te houden tijdens de vijf weken dat bijna alle winkels dicht moeten vanwege corona. Ze heeft een advocaat geraadpleegd die zegt dat het zo mag. "Er komt namelijk niemand in mijn winkel", licht Krista toe. "Het is in feite buiten, net als bij de bloemenwinkel iets verderop. Die is ook open." Een bevriende meubelmaker heeft in no-time een houten voorzetdeur gemaakt met een afhaalbalie.

Krista werkt niet, of beter gezegd nog niet, online omdat ze vindt dat je lingerie moet zien en vooral voelen voordat je het koopt. "Maar ja. misschien moet ik er toch aan geloven", zegt ze. "Alleen in vijf weken tijd heb ik geen webshop opgebouwd." En daarom moet het maar even zo. De klant kan Krista's vindingrijkheid in iedergeval wel waarderen.