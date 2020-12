Tergooiziekenhuis puzzelt: alle afspraken nakomen blijft flinke klus

HILVERSUM - Het blijft voor de ziekenhuizen van Tergooi een flinke klus om er voor te zorgen dat naast de intensieve zorg voor coronapatiënten ook alle afspraken voor andere patiënten kunnen doorgaan. Dat stelt een woordvoerder van het ziekenhuis. "We doen ons best om alles zo veel mogelijk door te laten gaan."

Het aantal coronapatiënten dat momenteel in het Gooise ziekenhuis ligt, is al een paar weken redelijk stabiel. Gisteren lagen er totaal zeventien coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie zes op de intensive care. Het gaat niet specifiek om patiënten uit een en dezelfde leeftijdscategorie. Er liggen jongere mensen, maar ook ouderen. "Dat verschilt heel erg. Het is echt niet zo dat er alleen maar ouderen liggen bijvoorbeeld", zegt woordvoerder Wencke Fassbender. "De klachten die mensen hebben zijn niet heviger geworden, maar ook zeker niet minder."

De stijging van het aantal coronapatiënten, die ook in 't Gooi flink te zien is, is in het ziekenhuis nog niet te merken. Een kanttekening is wel dat het doorgaans een paar weken duurt voordat zo'n toename ook in ziekenhuisopnames te zien is.

Reguliere zorg

Tergooi zet alle zeilen bij om ook de reguliere zorg gewoon voort te zetten. "Het ziekenhuis is vanzelfsprekend ook open voor spoedgevallen, semi-spoedgevallen en oncologische zorg. Daarnaast zijn ook de poliklinieken open voor afspraken. Dat was afgelopen voorjaar heel anders. Omdat er toen een flink tekort was aan beschermingsmiddelen, moesten we veel afspraken afzeggen. Nu proberen we alles zo goed als het kan door te laten gaan."

Welke van de nu geplande operaties gewoon doorgaan, is volgens het ziekenhuis lastig te zeggen. "Daar wil ik eigenlijk ook geen uitspraken over doen, want het hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld het ziekteverzuim onder het personeel. Bij weinig personeel zullen we verder moeten afschalen. Momenteel is het zo dat er wel operaties worden afgezegd, maar nog zeker niet alles."

Andere afspraken worden zo veel mogelijk telefonisch of met beeldbellen gedaan.

Werkdruk personeel

Tergooi laat weten dat de werkdruk voor het personeel al tijden erg hoog is. "Die was al hoog, maar is nu alleen nog maar hoger. En dat is al weken zo", vertelt Fassbender. "We merken ook dat veel mensen moe zijn. We hebben natuurlijk ook al een enorm zware tijd achter de rug. Het is bewonderenswaardig om te zien dat personeel er toch de schouders onder zet en weer aan de slag gaat."

Het ziekenhuis zet speciale teams in die medewerkers opvangen die de drukte, stress en emoties van de dag even van zich willen afpraten. "We merken wel dat daar nu meer gebruik van wordt gemaakt."