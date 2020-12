AZ-trainer Jansen voelt zich bevoorrecht dat betaald voetbal door blijft gaan

"Ik ben blij dat we kunnen blijven trainen en spelen. Dat heb ik de jongens ook voorgehouden; dat wij bevoorrecht zijn, gezien wat er allemaal op de wereld gebeurt", vertelt Jansen aan NH Sport.

Jansen geeft aan dat ook de selectie van AZ last heeft van de maatregelen. "Het is een beetje dubbel. Uiteindelijk heeft heel de maatschappij hier last van. Ook wij, maar we hopen op deze manier in ieder geval het volk nog iets van plezier te geven als ze zoveel thuiszitten."

AZ komt zondag weer in actie als Willem II op bezoek komt in Alkmaar.