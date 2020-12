Alleen diervoeding te krijgen bij tuincentrum in Velserbroek, klussers balen

Om het voor de klant duidelijk te maken wat wel en wat niet mag, heeft de vestiging in Velserbroek niet alleen een beveiliger voor de deur gezet, maar zijn binnen ook speciale looproutes aangelegd. Bovendien zijn de diervoeding- en dierenarts-afdeling afgeschermd van de rest van de winkel, en kun je die afdelingen via een verkorte looproute bereiken. "Hard werken voor het personeel, maar ze pakken het geweldig op", aldus Admiraal.

Een enkele klant is niet op de hoogte van het verbod op verkoop van niet-essentiële spullen. Een man uit Velsen-Noord komt voor een schep. "Ik had er wel iets over gehoord", zegt hij, "maar ik weet het niet precies, het schijnt dat je alleen dingen voor je huisdier mag kopen."

Die regel betekent dat twaalf van de vijftien vestigingen van Ranzijn de deuren tijdens de lockdown geopend mogen houden en dat bij drie van de filialen alleen de afdelingen diervoeding en de dierenartspraktijken geopend mogen blijven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij het filiaal in Velserbroek.

"We kunnen een stootje hebben", vervolgt Admiraal. "We hebben immers een buitengewoon goed jaar gehad. Maar het is niet prettig steeds maar weer op veranderingen te moeten inspelen. Aan de andere kant: daar heeft de hele retail mee te maken. We zijn blij dat nu duidelijk is wat ons te doen staat en zo gaan we het doen tot 19 januari."