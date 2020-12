Taakstraf voor man die op Hilversumse snelwegoprit dodelijk ongeluk veroorzaakte

HILVERSUM - Een 41-jarige man die twee jaar geleden met drank op achter het stuur stapte en een zwaar eenzijdig ongeluk veroorzaakte op de oprit van de A27 bij Hilversum, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Bij het ongeluk kwam zijn vriendin om het leven, die naast hem in de auto zat.

De man uit het Utrechtse Maarssen reed destijds samen met zijn 33-jarige vriendin met hoge snelheid de snelwegoprit op. Hij haalde snelheden tussen de 122 en 172 kilometer per uur, waar op dat moment vanwege wegwerkzaamheden 50 kilometer per uur was toegestaan.

De man verloor de macht over het stuur. De auto raakte van de weg en kwam tegen een paar bomen tot stilstand. De man raakte lichtgewond, zijn vriendin naast hem was er veel erger aan toe en overleed ter plaatse. Uit onderzoek is gebleken dat de man voordat hij in de auto stapte te veel had gedronken.