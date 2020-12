Een vrolijke noot in corona: "Mensen grijpen eerder naar een instrument"

BUSSUM - Corona heeft een hoop negatieve kanten. Gelukkig is een positieve ontwikkeling: die van het aantal mensen in het Gooi dat op muziekles gaat. De Gooische Muziekschool is blij verrast met deze toename: "Meer instrumenten worden aangeschaft voor een hogere prijs", aldus de directeur.

Sinds het begin van corona, is het aantal leerlingen bij De Gooische Muziekschool met 4,5 procent gestegen. Directeur Coen Schimmel kan niet zeggen of dat specifiek mannen of vrouwen zijn, maar opvallend is wel dat zowel volwassenen als kinderen meer muziek zijn gaan maken. "Bij de volwassenen zien we dat ze vaak een instrument van vroeger weer oppakken nu tijdens corona." Voor kinderen is het een fijne vorm van vermaak, die de verveling tijdens een lockdown tegengaat. Ook zijn mensen 'op zoek naar andere vormen van vrijetijdsbesteding dan alleen Netflix'.

Wel was het in maart even schakelen voor de muziekschool. De lessen werden naar online verplaatst en na een aantal weken mocht er toch weer fysiek lesgegeven worden. Mét een spatscherm ertussen weliswaar. Sinds de persconferentie van afgelopen maandag zijn de lessen weer te volgen via Zoom of andere chatprogramma's. En dat is 'niet altijd even makkelijk', legt muziekdocent Marieke Schimmel uit.

Een van de nadelen is het gebrek aan fysiek contact. "Je wilt toch even een hand goed leggen op de toetsen van de piano of iemands houding corrigeren", vertelt Marieke. Verbale communicatie is nog belangrijker geworden en Marieke is, naar eigen zeggen, dan ook veel aan het woord tijdens haar online-lessen. Dit maakt de lessen 'zeker intensief'. "Je merkt dat de kleintjes het moeilijk vinden om je uit te laten praten, omdat ze in hun enthousiasme graag alles meteen willen voordoen", aldus de muziekdocent. Goed naar elkaar luisteren is volgens Schimmel essentieel tijdens de online-lessen.