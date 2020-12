Dinosaurussen in de bosjes bij de Draafsingel

HOORN - Op het eiland aan de Draafsingel zijn sinds kort twee dinosaurussen te zien. De prehistorische dieren zijn gemaakt door het Haags-Amsterdamse kunstenaarsduo La Cruz & Helweg. Er is voor de dinosaurussen gekozen omdat bijna alle kinderen dol zijn op deze inmiddels uitgestorven dieren, het kunstwerk is dan ook neergezet om kinderen creatiever bezig te laten zijn.

Uiteindelijk wil het kunstenaarsduo ook workshops gaan geven voor kinderen in Hoorn maar door de coronacrisis is dat idee nu uitgesteld. "Naar aanleiding van dit kunstwerk willen we op een soort speelse manier workshops geven voor kinderen", legt Karolien Helweg uit. "De dino's zijn gemaakt van hout en we willen leren ze bijvoorbeeld timmeren, omdat er op school niet zoveel handarbeid meer wordt gegeven zoals vroeger en spelen zo ook wat meer in op de interesse voor techniek", zegt Helweg. Echt een diepe betekenis zit er dus niet echt achter de dinosaurussen, maar Helweg hoopt de kinderen naast technisch te stimuleren, ook geestelijk te prikkelen. "Doordat de dinosaurussen op een eiland staan kan iedereen zijn eigen fantasie er op loslaten. Door de omgeving lijkt het ook alsof ze in een soort oerwoud staan", vertelt Helweg.

Vervoer Het vervoeren van de dinosaurussen kostte weinig moeite voor de kunstenaars. De dinosaurussen kunnen namelijk in delen vervoerd worden. "Ze worden als een soort puzzel in onderdelen naar het eiland gebracht en daar hebben we de stukken één voor één met een rubberbootje naar de overkant gebracht. Alles is dus super 'basic' gegaan", legt Helweg uit.

La Cruz en Helweg zijn de dinosaurussen aan het vervoeren

Opbouw "De dino's zijn gemaakt van gerecycled hout." legt Helweg uit. Het maken van de dinosaurussen heeft wel meer tijd gekost dan het vervoeren ervan. "Wij zijn ongeveer zo'n maand tot twee maanden bezig geweest met het maken van de dino's. Het opzette op het eiland duurde maar een paar uurtjes. Degene die de dinosaurussen al heeft zien staan heeft gezien dat het twee verschillende soorten zijn. Daar is ook bewust voor gekozen vertelt Helweg. "De tyrannosaurus rex spreekt natuurlijk het meest tot de verbeelding omdat het een best heftig beest is met heftige tanden, de andere dino is een diplodocus en is wat liever, dus eigenlijk zijn het elkaars tegenpolen", laat Helweg weten.