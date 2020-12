Gehandicapteninstelling sluit roerig coronajaar feestelijk af met kerstdiner

WOGNUM/HOOGKARSPEL - Geen familie ontvangen, en ook geen dagbesteding. De eerste lockown begin dit jaar liet diepe sporen na bij gehandicapteninstelling Leekerweide. Maar ook daarna was het lang niet altijd even makkelijk. Reden genoeg om het jaar feestelijk af te sluiten met een kerstdiner aan huis.

Bij restaurant Saalig in Wognum is het voor de medewerkers flink aanpoten. In drie dagen tijd maken ze 600 driegangenmenu's voor de bewoners, en nog eens 200 voor medewerkers van Leekerweide. En die worden vervolgens door mensen van VrijetijdsbestedingNH thuisbezorgd. Een meer dan welkom feestdiner.

Martijn die in een appartementencomplex van Leekerweide in Hoogkarspel woont neemt de pakketten in ontvangst. Dat hij zijn familie 1,5 maand lang aan het begin van de coranacrisis vond hij moeilijk. "Dat vond ik heel jammer. Het is ook een hele rare tijd."