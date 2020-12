Naarder muziekstudio voor de derde keer leeggeroofd: "Ik zit nu echt aan de grond"

NAARDEN - Een nachtmerrie noemt hij het: voor de derde keer in ruim drie jaar tijd is de Naarder muziekstudio Bandstart van Frank van de Woord leeggeroofd. Zeker twee inbrekers namen dure mengpanelen, laptops en andere apparatuur mee. Frank is er kapot van. "Ik heb er echt geen woorden voor, ik voel me ontzettend leeg", vertelt hij emotioneel.

NH Nieuws

Frank weet hoe het voelt om een leeggeroofde studio aan te treffen. Anderhalf jaar geleden werd de Naarder muziekstudio ook al eens bestolen. Toen braken de daders het studiopand 's nachts open en namen ze onder meer dure microfoons mee. En ook toen was dat niet voor het eerst: weer anderhalf jaar eerder was Frank ook het slachtoffer van inbrekers. In 2019 werd na de tweede kraak een benefiet gehouden om Frank er bovenop te helpen en geld te sparen om nieuwe apparatuur te kopen. Dat was een steuntje in de rug, maar Frank moest zelf ook heel veel geld bijleggen. "De buffer die ik had opgebouwd was opeens helemaal weg", blikt hij terug. Frank en de studio waren er na de laatste inbraak net weer bovenop. De studio draaide weer, al lag deze de laatste maanden grotendeels stil door de gevolgen van de coronacrisis en de geldende maatregelen. Tekst gaat verder onder de video.

Voor de derde keer in korte tijd is de muziekstudio van Frank in Naarden leeggeroofd - NH Nieuws

Tot overmaat van ramp kreeg de studio dinsdagnacht weer inbrekers over de vloer. Nu werden er peperdure mengpanelen en laptops meegenomen. Enkele gitaren werden door de daders voor de deur van de studio achtergelaten, zeer waarschijnlijk omdat ze haast hadden. Los van de dure apparatuur is Frank ook veel werk kwijt. Opnames van musici, muziekstukken, een heus filmscript en andere bestanden ziet hij naar alle waarschijnlijkheid nooit meer terug. Frank zit er sinds de inbraak flink doorheen. "Ik kan het nog steeds niet geloven", vertelt hij hoorbaar aangeslagen. "Een van m'n medewerkers zag het vanmorgen vroeg. Mijn wereld stond echt stil toen ik het hoorde. Alles wat ik nu heb opgebouwd is weg. Ik kan wel janken, maar zelfs dat komt er niet uit. Ik voel me heel erg leeg van binnen. Mensen hebben geen idee wat ze aanrichten aan schade, maar ook emotioneel. Ik vind het moeilijk om te omschrijven hoe ik me er bij voel. Het is enorm klote, maar dan druk ik me echt voorzichtig uit."

Camerabeelden Na de laatste inbraak plaatste Frank beveilingscamera's in de studio. Daarop is nu te zien hoe de daders vannacht te werk gingen. En hij denkt ze zelfs te herkennen, maar omdat hij het niet zeker weet durft hij het niet hardop te zeggen. "Het waren overduidelijk andere mensen dan de vorige keer. Dit was een lange jongen met een meisje, zo lijkt het. Maar er is weinig te zien van ze, want ze hebben ook een mondkapje op. Het kan haast niet anders dan dat ze met meer mensen zijn geweest, als ik kijk hoeveel ze hebben meegenomen. Ook zullen ze met een grote auto of een busje geweest moeten zijn. Deze spullen neem je niet zomaar even mee." Geen opgever De muziekliefhebber is geen opgever dus hij gaat met volle moed door. "Ik ben wel iemand die passie heeft. Dit is mijn leven en hier wil ik voor gaan. Al moet ik met niks weer beginnen, ik ga gewoon door", zegt hij vastberaden. Hoewel een inbraak altijd vervelend is, komt het voor Frank ook nog eens op een ongelegen moment. "Door de maatregelen rond het coronavirus kan ik al een tijdje bijna niks doen en kan ik dus ook amper geld verdienen. Een tegemoetkoming vanuit het Rijk krijg ik niet. Dat wordt gebaseerd op wat je vorig jaar verdiend hebt. Dat was niet veel doordat ik alles in de zaak gestoken heb om alles opnieuw op te bouwen. Ik krijg persoonlijk wel een klein bedragje, maar dat is lang niet genoeg om de huur van de studio te betalen en ook mijn eigen vaste lasten te betalen. Ik kan er allemaal net van rondkomen, maar luxe is het niet. Ruimte om weer te investeren heb ik absoluut niet. Dat zou al snel ten koste gaan van mijn eigen brood." Hoe het nu verder moet, is even onzeker. Verzekerd is hij niet, omdat de waarde van alle apparatuur die hij heeft staan zo groot is dat verzekeren te duur is. "En daar komt nog eens bij dat je ook heel weinig terugkrijgt. Voor de verzekering is nagenoeg alle apparatuur al na drie jaar afgeschreven", vertelt hij.

Wel of niet verzekeren? Dat Frank de apparatuur en zijn studio niet verzekerd heeft lijkt niet zo slim, maar gebeurt wel vaker, erkent ook verzekeringsadviseur Ingrid Drost van het Bussumse assurantiekantoor Bol-Advies. "De premie voor zulke verzekeringen kan best hoog zijn en niet elk bedrijf kan dat meteen dragen", vertelt ze. "Zeker als ik ook zie waar deze meneer gevestigd is. Een afgelegen plek en een loods. Verzekeraars nemen dat allemaal mee als ze een premie berekenen. Dat kan in de papieren lopen. Als een risico groot is, betaal je meer premie. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dat per situatie verschilt en ik niet precies kan oordelen hoe het hier precies zit." Wel stelt Drost dat het niet per definitie hoeft te betekenen dat alle apparatuur na drie jaar afgeschreven is en niets meer waard is. "Laptops zijn bijvoorbeeld na drie jaar afgeschreven, maar voor desktops geldt een langere termijn. Voor professionele apparatuur zoals mengpanelen die veel langer meegaan, kan ook een langere termijn gelden. Je krijgt natuurlijk bij zo'n inbraak of een brand niet de nieuwwaarde terug, maar iets houdt altijd een restwaarde. Die krijg je dan uitgekeerd. Als je je niet verzekerd heb je helemaal niets."

Frank heeft zijn hoop nu gevestigd op de politie en andere mensen die mogelijk tips hebben. "Ik hoop dat mensen iets hebben gezien dat ons naar de daders kan leiden of dat de politie ze vindt. Of dat de daders spijt krijgen en spullen terugbrengen." Ook denkt hij eraan om een crowdfundingsactie te beginnen om zo weer zijn zaak op te bouwen.

De studio is met twee deuren en een zwaar rolluik goed beveiligd, maar toch kon er worden ingebroken - Frank van de Woord